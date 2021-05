Rep. Dominicana renunció a acciones legales contra Pfizer por posibles retrasos

Santo Domingo, 31 may (EFE).- El contrato firmado entre República Dominicana y Pfizer para el suministro de vacunas contra la covid-19 exime a la farmacéutica estadounidense de cualquier responsabilidad legal por eventuales retrasos en las entregas de las dosis.

El texto del contrato, divulgado en la web del Consultor del Poder Ejecutivo, libera a Pfizer de la obligación de seguir el cronograma de entregas acordado entre las partes aunque no consiga entregar las dosis antes del 31 de diciembre de 2021, sea por motivos técnicos o de otra índole.

"Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega", afirma la cláusula 2.6 del contrato.

No obstante, República Dominicana tiene el derecho de rescindir el contrato si Pfizer no entrega ninguna dosis hasta el final de 2021 o si no termina de entregar todas las dosis contratadas hasta el final de 2022.

En otra cláusula, República Dominicana renuncia a su inmunidad soberana sobre sus activos, en caso de que se tengan que dirimir disputas en arbitrajes internacionales u otros procedimientos legales, que se desarrollarían en los tribunales de Nueva York.

En total, el Gobierno dominicano encargó 9,99 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, por un valor de 119,9 millones de dólares, a razón de 12 dólares por unidad.

El contrato prevé que República Dominicana haga un pago inicial de 19,9 millones de dólares 15 días después de recibir la factura y que abone el resto del importe hasta 5 días antes de que se realice el envío.

Si se producen retrasos en los pagos, Pfizer puede exigir el pago de intereses, del 5 % por encima de la tasa Libor.

Otra cláusula del contrato aclara que cualquier impuesto o arancel debe ser asumido por el Estado dominicano.

Del mismo modo, el contrato tampoco da derecho a República Dominicana para anular pedidos ni le autoriza a vender o donar parte de las vacunas a terceros países sin el consentimiento previo de Pfizer.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció este lunes que se inmunizará contra la covid-19 a los menores de 12 años con la vacuna Pfizer, aunque todavía se desconoce la fecha del primer envío.

Hasta el momento, 3,17 millones de personas se han puesto al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 en República Dominicana y 1,04 millones, es decir el 13 % de la población adulta, están completamente vacunadas.

De las 5,6 millones de vacunas que ha recibido República Dominicana, 5,3 millones son de Sinovac; el resto, corresponden a lotes de AstraZeneca del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o compradas a la India.