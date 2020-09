República Checa declara nuevamente el estado de emergencia contra la COVID-19

Praga, 30 sep (EFE).- El Gobierno de la República Checa decidió este miércoles declarar un nuevo estado de emergencia, a partir del lunes próximo y por un período de 30 días, para intensificar la lucha contra la COVID-19, informó la cadena pública Ceska Televize (CT).

La nación centroeuropea, una de los que mejor afrontó la primera ola del coronavirus en la primavera pasada, se encuentra actualmente entre los países europeos con más contagios, con 271 por 100.000 habitantes, sólo por detrás de los 330 de España.

El ministro de Sanidad, Roman Prymula, justificó en el Parlamento esta medida, que hará posible nuevas restricciones, como las de primavera, cuando ya hubo un primer estado de emergencia para frenar "la subida como un cohete del coronavirus".

Prymula afirmó que su país quiere reducir la tasa de reproducción (número de personas que infecta cada contagiado) por debajo del 1,24 actual, después de que el número de contagios diarios se disparara en septiembre a cifras récord, superando muchos días el umbral de 2.000 casos.

"Es mejor un escenario de medidas drásticas durante 14 días y hacer caer el número de contagios por debajo de la tasa de contagio de 1", afirmó Prymula.

"No significa que utilicemos las medidas de la primavera", indicó el titular de Sanidad, que matizó que "no llevará a cerrar las tiendas y empresas, por lo que no interferirán en la economía del país"

La situación hace imposible aislar los focos de contagio, según ha reconocido Prymula, dentro del sistema de cuarentena inteligente que aplicaron los checos con éxito durante la primera ola y que consiste en rastrear los contactos que tienen los positivos y mandarlos a cuarentena.

Esto ha llevado al nuevo ministro, que tomó hace unos días el relevo de su predecesor, Adam Vojtech, a solicitar el estado de emergencia, que ya estuvo en vigor desde el 12 de marzo hasta el 17 de mayo.

En el marco de ese estado se anunció un nuevo paquete de medidas, que entrarán en vigor el lunes y por espacio de dos semanas, y que se centrarán "en el sector de la enseñanza y del ocio", aclaró también el ministro.

Se prohíben, hasta el 18 de octubre, las reuniones sociales de más de 20 personas al aire libre y de 10 personas en espacios interiores.

Los eventos deportivos serán sin público y también se suprimen musicales y funciones de ópera, mientras que las proyecciones de cine y teatro se mantienen sin cambios, hasta un aforo de 500 personas, pero sin consumo de refrescos o pausas.

En los colegios se elimina el canto de la asignatura de música y no se darán clases de educación física en espacios cerrados, mientras que los centros de secundaria se cerrarán en las regiones calificadas de "rojas", es decir, aquellas en las que hay riesgo de contagio comunitario.