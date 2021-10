República Dominicana empieza a exigir la tarjeta de vacunación contra covid

Santo Domingo, 18 oct (EFE).- La República Dominicana empezó este lunes a exigir la tarjeta de vacunación contra la covid-19 en los espacios públicos y en el transporte colectivo, una medida adoptada para incentivar que se inoculen los ciudadanos que hasta ahora se han resistido.

En esta primera jornada, hubo dudas entre los ciudadanos, criterios dispares en la aplicación de las nuevas restricciones y también, en algunos casos, discusiones en algunos establecimientos comerciales.

Por disposición del Ministerio de Salud, a partir de este lunes las personas mayores de 12 años deben presentar la tarjeta de vacunación o una prueba PCR reciente en sus lugares de trabajo o estudios, lugares de ocio y en el transporte público.

En el metro de Santo Domingo, por donde pasan miles de personas al día, los usuarios "se han comportado excelentemente bien" en esta primera jornada, dijo a Efe Luis Jesús Ventura, inspector de salud en el metro.

Este lunes se ha considerado como una especie de "periodo de prueba" y se ha dejado pasar a los no vacunados, pero a partir del martes, todos los usuarios deberán presentar la tarjeta para poder ingresar al metro.

"Todavía no ha habido malestar, esa es la suerte, la gente está cumpliendo con la disposición", dijo Ventura.

La obligación de presentar la tarjeta de vacunación ocasionó discusiones en varios bancos comerciales, según comprobó Efe.

En la puerta de un banco un hombre, identificado como Manuel Núñez, se quejó de que el seguridad le impidiera el ingreso por no estar vacunado a pesar de presentar una prueba PCR que guarda en su teléfono móvil, pero que se hizo hace dos semanas.

"En caso de que yo no pueda acceder que me den mi dinero porque yo no vengo a delinquir, yo lo que soy es un usuario del banco", dijo Núñez a Efe tras confesar que no se ha vacunado contra el coronavirus, pero que lo piensa hacer "más adelante".

Una discusión acalorada se vivió en otra sucursal bancaria, donde un hombre, que se negó a identificarse pero que confesó que tampoco se ha inmunizado, exigía la devolución de sus depósitos sino le dejaban ingresar.

De acuerdo con datos suministrados este lunes por el ministro de Salud, Daniel Rivera, 405.000 personas se vacunaron en la última semana tras el anuncio de la medida que, precisamente, busca acelerar el ritmo de inoculación contra la covid-19 en el país, donde circula la variante delta.

El país superó la semana pasada los 5 millones de vacunados con dos dosis contra la covid-19, según datos oficiales, lo que representa cerca del 59 % de la población meta.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, 371.447 personas han dado positivo a la covid-19 en el país y 4.090 de ellas han fallecido, según los datos del boletín diario del Ministerio de Salud Pública.