Rescatan a un italiano arrastrado a alta mar por vientos de Iota en Colombia

Bogotá, 16 nov (EFE).- La Armada colombiana rescató este lunes a un italiano de 67 años que fue arrastrado a alta mar por los fuertes vientos del huracán Iota, de categoría cinco, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en emergencia por el paso del ciclón tropical.

El hombre, identificado como Gianfranco del Signore, se encontraba en un velero en un sector conocido como Los Almendros de la isla de San Andrés, la mayor del archipiélago, cuando los fuertes vientos del huracán arrastraron la embarcación a alta mar, detalló el organismo.

La comunidad alertó a las autoridades de la situación y fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas que, a pesar de las inhóspitas condiciones provocadas por el ciclón tropical, llegó hasta el lugar de la emergencia y rescató al italiano.

Del Signore, que se había detenido en San Andrés en la ruta que recorre desde Panamá a Guatemala, fue llevado a un muelle seguro y recibió atención médica, explicó la Armada en un comunicado.

"He parado en San Andrés para cargar un poco de diésel y cambiar una batería que se dañó", dijo el italiano tras ser rescatado.

Agregó que por el huracán Iota su barco "se dobló mucho, ingresaba agua y no sabía qué hacer" ante la situación que estaba viviendo.

"Pregunté por radio a la Armada y la Armada, increíble, llegó rápido con vientos de 60 nudos. Llegó rápido a tomarme, me sacó del barco y me llevó al comando donde está todo. Me dio ropa seca y me trató muy bien", expresó el hombre tras ser rescatado.

En su boletín de las 18.00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. informó que el huracán se ubica 130 kilómetros (80 m) al este-sureste de Puerto Cabezas (Nicaragua) y 100 kilómetros (65 m) al oeste de la isla caribeña de Providencia, que lleva cerca de 12 horas incomunicada.

Iota, que la madrugada de este lunes se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría mayor, se desplazaba a 15 kilómetros por hora (9 m/h) con dirección oeste, rumbo al noreste de Nicaragua, donde se espera que toque tierra, y el este de Honduras, áreas que están bajo aviso de huracán.

El huracán está azotando el archipiélago de San Andrés y Providencia, tras dejar estragos y cuantiosos daños en el norte de la Colombia continental.

San Andrés, del que también hacen parte las islas de Providencia y Santa Catalina, es el único departamento insular de Colombia y su economía se basa en el turismo.