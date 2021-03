El retorno de clases presenciales en Uruguay se retrasa hasta el 9 de abril

Montevideo, 31 mar (EFE).- El retorno a la presencialidad en las clases fue pospuesto del 5 al 9 de abril en Uruguay en medio de un aumento progresivo de casos de la covid-19 durante la tradicional Semana de Turismo (o Santa).

Según informó este miércoles la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP) en un comunicado, la situación sanitaria actual llevó, en consulta con el Ministerio de Salud Pública (MSP), a una prórroga por 4 días de la suspensión de cursos presenciales en todos los niveles educativos resuelta en el último Consejo de Ministros.

El pasado 23 de marzo, el Ejecutivo uruguayo anunció varias medidas para frenar el aumento de casos, entre las que incluyó el cierre de oficinas públicas y 'free shops' (tiendas libres de impuestos) fronterizos hasta el 12 de abril, y la anulación hasta el 5 de la presencialidad en todos los niveles de enseñanza.

La última resolución, tomada por la ANEP junto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), abarca los centros educativos públicos y privados de todo el país, incluyendo los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), centros juveniles y clubes de niños.

La decisión se produce a raíz del contexto crítico que vive el país suramericano, donde un rebrote de su primera ola de covid-19, que comenzó a fines de 2020, ha llevado a una escalada en el número de casos y una situación cercana al colapso de las unidades de cuidados intensivos.

Según los últimos datos, en Uruguay hay 20.070 casos activos de covid-19 y 331 de estas personas se encuentran ingresadas en centros de cuidados intensivos.

Pese a los reclamos del Sindicato Médico de Uruguay (SMU), sociedades científicas, organizaciones y facultades de la salud, que insisten en que se tomen medidas más drásticas para reducir la movilidad, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, descarta la posibilidad de ir hacia una cuarentena obligatoria.

"El Gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad", declaró a la prensa tras recibir el lunes pasado la primera dosis de la vacuna CoronaVac.

Pese a que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asiste al Gobierno en todo lo referente a la pandemia recomendó que las clases en primaria sean "lo primero en abrir y lo último en cerrar", el último paquete de medidas incluyó dicha suspensión.