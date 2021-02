Revelan que el aumento de creatinina en pacientes covid eleva su mortalidad

Ciudad Real, 11 feb (EFE).- Facultativos del Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real) han hecho un estudio, que se ha publicado en la revista científica Journal of Clinical Medicine, sobre los factores asociados a mortalidad en pacientes adultos con covid-19, que revela que el incremento de la creatinina aumenta tres veces el riesgo de muerte.

Esta es una de las conclusiones de este estudio, que cuenta con el aval del comité de ética de referencia y ha tenido un tratamiento estadístico y disociado, es decir, que no permite la identificación del paciente, explica uno de sus autores, el doctor Modesto Maestre, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Tomelloso.

El análisis estadístico demuestra que, junto a la edad, existen otros factores directamente relaciones con la mortalidad como padecer EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) presentar una insuficiencia respiratoria al ingreso, tener valores elevados de LDH (lactato deshidrogenasa, una enzima catalizadora que tiene una gran presencia en tejidos del corazón, hígado, pulmones y músculos, entre otros), un bajo recuento de plaquetas y linfocitos, así como el deterioro de la función renal.

Al respecto, Maestre ha comentado que han visto que cada incremento de 1mg/dl de la creatinina (valor que mide la función renal) aumenta tres veces el riesgo de fallecimiento.

Paradójicamente, otros factores frecuentemente relacionados en otros estudios con la mortalidad intrahospitalaria como tener diabetes, inmunodepresión, obesidad o una enfermedad oncológica no activa, no han resultado para los investigadores del Hospital de Tomelloso causas directamente asociadas con un fatal desenlace.

"No obstante, hay que reseñar que no había demasiados pacientes inmunodeprimidos en la muestra y que el registro de los grados de obesidad no fue exhaustivo en las historias clínicas, lo cual pude restar significación a ambos", ha puntualizado el doctor Maestre.

Además, la investigación concluye que, valorados de forma individual, ninguno de los tratamientos administrados en estos pacientes, tales como antibióticos, antivirales o hidroxicloroquina, tuvieron un beneficio significativo en la evolución de la enfermedad.

"En cambio, el efecto de fármacos como los corticoides y otros inmunomoduladores, probablemente más efectivos, quedó diluido al utilizarse, en la mayoría de los casos, de forma conjunta con otros medicamentos", ha subrayado el investigador del Hospital de Tomelloso.

La finalidad de este estudio ha sido conocer distintos factores (demográficos, clínicos, analíticos y radiológicos) que ayuden a predecir la evolución de la enfermedad y contribuir a mejorar las tasas de supervivencia en pacientes graves.

El trabajo de investigación, titulado 'Factores pronósticos de mortalidad intrahospitalaria en una población rural del centro de España', se ha realizado con datos relativos a pacientes adultos ingresados en el Hospital de Tomelloso por infección de SARS-CoV-2 en los meses de marzo, abril y mayo de 2020.

Para hacerlo se creó una base de datos que incluyó 444 pacientes en la que se registraron antecedentes personales, evolución clínica, radiológica, necesidad de oxigenoterapia o ventilación y todas las determinaciones analíticas realizadas desde el ingreso hasta el alta o fallecimiento, además de los tratamientos farmacológicos administrados.

Los investigadores han destacado que la investigación impulsada servirá de base para elaborar una fórmula de predicción clínica que ayude a detectar de forma precoz y fiable a los pacientes con mayor riesgo de una mala evolución de la enfermedad, lo que ayudará a dirigir los esfuerzos terapéuticos.