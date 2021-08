Revilla: Estamos en la fase terminal de las restricciones

Santander, 20 ago (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado este viernes que se está en la "fase terminal" de las restricciones y ha dicho que "no se puede hablar de más cierres" porque, según ha alegado, ni los ciudadanos ni la economía lo soportarían.

Revilla se ha manifestado en una visita a Renedo de Piélagos, a preguntas de los periodistas sobre el final del toque de queda este viernes en la región y sobre el futuro de las restricciones.

Aunque ha reiterado que las resoluciones las toma la Consejería de Sanidad, a "nivel personal" ha opinado que "esto ya no tiene vuelta atrás" y ha recomendado a los ciudadanos que se cuiden, porque el virus todavía "está presente", y ha pedido vacunar "a toda pastilla" para llegar a tener en octubre al 90 % de la población inmunizada.

"Y mientras tanto, ya no hay nada que hacer, barra libre prácticamente", ha resumido Revilla, quien ha insistido en la necesidad de seguir adelante para "salvar la economía". "No se puede hablar de más restricciones, de más cierres, porque la gente ya no lo aguanta y porque la economía tampoco aguantaría una marcha atrás en la evolución de los negocios", ha afirmado.

El presidente cántabro ha defendido la necesidad de crecer para "generar otra vez riqueza para compensar este año y medio de caída importante del PIB" y ha augurado que la región va a tener "un buen año económico" y va a poder contar con un presupuesto "expansivo" para 2022 gracias a los recursos procedentes de Europa.

Revilla también se ha manifestado, a preguntas de los medios de comunicación, sobre el recurso presentado por los hosteleros contra el cierre del ocio nocturno y para pedir que los locales puedan abrir en el horario de su licencia, que comprende, y ha emplazado a esperar a la respuesta de los tribunales, que habrá que acatar, ha recalcado.

"Cada uno tiene su problemática", ha apuntado el presidente cántabro para quien es "lógico" que los hosteleros quieran "levantar cabeza", pero que también ha defendido las decisiones de Sanidad. "Yo creo que estamos en la fase terminal de las restricciones", ha concluido Miguel Ángel Revilla.