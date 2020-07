Revilla valora la unión de todos los presidentes autonómicos en un emotivo homenaje

Santander, 16 jul (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado la presencia y unión de todos los presidentes autonómicos en el "sencillo" pero "emotivo" homenaje de Estado por las víctimas de la pandemia de la COVID-19, que no distingue "ni de regiones ni de colores", asegura.

En declaraciones a Efe, Revilla ha señalado que "lo más positivo" del homenaje es que por primera vez desde que es presidente han estado todos sus homólogos autonómicos presentes en un acto, lo que no recuerda que haya ocurrido ni en cumbres ni en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

"Me ha encantado, he estado hablando con Torra y le he dicho que me parece muy bien que haya venido. El desastre ha unido a todos", ha afirmado.

Revilla cree que en la lucha contra la pandemia y sus efectos socioeconómicos están "todos en el mismo barco", valorando además que también hayan acudido las máximas autoridades de la Unión Europea.

También ha considerado "muy emotiva" la intervención de los representantes de las víctimas de la pandemia, y ha opinado que el discurso del rey ha estado "muy bien elaborado".

Miguel Ángel Revilla ha puesto la nota diferente al llevar una mascarilla distinta a la mayoría del resto de asistentes: negra con la bandera y el escudo de Cantabria. Según explica, se la regaló ayer su peluquero, Sustacha, que hace con él "una excepción" atendiéndole a las 7.30 horas teniendo en cuenta su apretada agenda.

Tras el homenaje también ha tenido cabida una anécdota, ya que a Revilla se le ha acercado "una señora" interesándose por la situación de Cantabria respecto a la pandemia. "Estaba venga preguntar", ha explicado a Efe el jefe del Gobierno cántabro.

Revilla pensaba que se trataba de una mujer de protocolo, pero al darse cuenta de que no la reconocía por la mascarilla, ésta le ha dicho que era la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Como tiene una cara pequeña llevaba la mascarilla casi por los ojos, se dio cuenta de que le contaba vaguedades y de que no le conocía porque ponía poco entusiasmo y me preguntó si la había reconocido", agrega Revilla.

En Cantabria, su Parlamento ha retransmitido el homenaje a través de dos pantallas situadas en el patio central. Allí, guardando las distancias de seguridad, han estado su presidente, Joaquín Gómez, y numerosos diputados de la Cámara junto a la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones; el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga; varios consejeros del Gobierno regional; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el jefe superior de Policía, Héctor Moreno; o el gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Rafael Tejido.

Al acabar, el vicepresidente de Cantabria ha manifestado que homenajes como este, que recuerdan "el dolor, miedo, incertidumbre y frustración" vivido en estos meses de pandemia en los que la COVID-19 "atacaba", tienen que "ayudar a reflexionar ahora sobre cómo tiene que ser ese futuro".