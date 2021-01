Ribera incide en la estrecha relación entre el medioambiente y la salud

Madrid, 27 ene (EFE).- La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles que contar con un Plan Nacional de Salud y Medioambiente "es clave" porque hay "variables ambientales y sanitarias" muy relacionadas y es necesario anticiparse a los efectos perjudiciales del cambio climático en la vida de las personas.

La ministra ha hecho estas consideraciones durante su intervención en la jornada "Greentalks", organizada por Gaceta Médica y Muy Interesante, donde ha subrayado "la estrecha relación que existe" entre medioambiente y salud y la necesidad de prever las posibles repercusiones de un factor sobre otro.

Ha advertido de que "quebrar" el equilibrio del planeta puede poner en riesgo muchos de los elementos mas importantes "para nuestra prosperidad y nuestro bienestar" y que así se ha puesto de manifiesto cuando los científicos han comprobado que el origen de algunos patógenos podría situarse en la "rotura del equilibrio de ecosistemas".

Ribera ha lamentado que la sociedad se haya podido olvidar durante "tanto tiempo de las transcendencia de cosas tan elementales" como la importancia de conservar en buen estado el aire, el agua o los océanos, pues esos y otros elementos naturales "inciden plenamente en la calidad de nuestra vida cotidiana".

También ha recalcado la necesidad de reforzar el vínculo entre los científicos, los medios de comunicación, los poderes públicos y la sociedad, con el fin de adelantarse a las previsiones medioambientales y poder tomar las decisiones correctas.

"Lo hemos visto cuando (la borrasca) Filomena, que fue predicha, anunciada y comentada por los meteorólogos, no generó la reacción anticipatoria suficiente. No nos acabamos de creer que aquello de verdad podía ocurrir, no estuvimos todo lo preparados que deberíamos y en muchos casos funcionó mal", ha lamentado Ribera.

Por parte del Gobierno ha señalado el interés de "delimitar" el riesgo que pudiera ocasionar la crisis climática en la salud de las personas y eso, ha dicho, pasa por "diseñar políticas trasversales" que faciliten "decisiones sencillas".

Pero además, ha añadido, se deben desarrollar "políticas sectoriales, de agua, uso del suelo, energéticas o hidráulicas, compatibles con las limitaciones asociadas a los escenarios climáticos" y políticas financieras y presupuestarias que destinen los recursos a "aquello que genera problemas" y hagan ver a las empresas que la neutralidad climática es clave para su continuidad futura.

Y por encima de todo, Ribera ha hecho un llamamiento a reforzar la "conciencia medioambiental de la sociedad" y a modificar nuestros malos hábitos como "una de las claves para superar esta crisis" y "para preservar la biodiversidad y generar un impacto menor en el medioambiente".