Ricky Martin condena el asesinato de Samuel Luiz

San Juan, 7 jul (EFE).- El artista puertorriqueño Ricky Martin ha condenado la brutal paliza y el asesinato de Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña, por el que han sido detenidos dos hombres y una mujer y sobre cuyo móvil están abiertas todas las vías de investigación, incluida la homofobia.

"Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel", escribió el cantautor puertorriqueño en Instagram, en castellano e inglés para llegar a más seguidores de su comunidad.

Samuel fue agredido por varias personas el pasado sábado cuando estaba realizando una videollamada, lo que desencadenó la pelea porque un grupo de jóvenes creyó que les estaba grabando.

Cuando fue atendido, Luiz presentaba varios hematomas y fuertes golpes en la cabeza que provocaron la intervención del personal sanitario durante dos horas para tratar de reanimarlo, pero finalmente falleció en el hospital.

Tras esta paliza mortal, miles de personas han salido a la calle para expresar su condena por este brutal crimen en sucesivas y simultáneas concentraciones por toda España y fuera de ella.

La investigación permanece bajo secreto de sumario por orden del juzgado, mientras la Policía Nacional sigue trabajando en las pruebas testificales y en el visionado de imágenes captadas por móviles, cámaras de la Policía Local y de entidades privadas situadas en la zona en la que se produjo la agresión.

También continúan abiertas todas las vías de investigación para esclarecer los hechos, si bien los primeros indicios apuntan a que el móvil de la agresión que le provocó la muerte al joven no fue homófobo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha precisado este martes si los investigadores trabajan con alguna hipótesis concreta sobre el móvil de la agresión.