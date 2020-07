Rodrigo Fernández (CNIC): la vida saludable debe inculcarse desde los 4 años

Madrid, 20 jul (EFE).- El sedentarismo, la falta de ejercicio físico o una alimentación basada en ultraprocesados son factores de riesgo para el corazón y la información es fundamental para cambiar de hábitos. "Aún hay mucho margen de mejora", señala el científico Rodrigo Fernández, para quien la clave está en enseñar a los niños.

Y es que, según este investigador que compagina horas en el laboratorio y horas con los pacientes, los cuatro años es una buena edad para empezar la formación y contagio de los hábitos saludables.

Rodrigo Fernández es jefe de grupo en el Laboratorio de Imagen y Salud Cardiovascular en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y trabaja, además, en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. En una entrevista con Efe repasa la situación de la ciencia en España, los avances de los últimos años en cardiología y la importancia de la prevención.

Precisamente en esta última es en la que está centrado ahora. Junto al cardiólogo Valentín Fuster y la Fundación SHE-"la Caixa", este investigador de 37 años está inmiscuido en varios proyectos en Estados Unidos, Colombia y España para enseñar a niños y adolescentes la importancia de una vida saludable y demostrar que la información es fundamental.

Estos proyectos son a largo plazo, se implementan en paralelo y siguen a los chavales desde preescolar hasta secundaria.

Las acciones en escuelas del barrio de Usaquén, Bogotá, y de Harlem, Nueva York, ya han demostrado que la intervención temprana es efectiva en niños de edad preescolar; mejor a partir de los 4 años que de los 3 -son más maduros y retienen mejor la información-.

Ahora, Fernández está trabajando con los datos de España. En concreto con los del programa llevado a cabo en 48 colegios públicos de primaria de Madrid. Para ello formaron primero a los profesores en cuestiones relacionadas con el cuerpo humano, el corazón o la dieta saludable, y les dieron pautas de actividades para los niños.

Los resultados, entre otros basados en encuestas, se publicarán a finales o principios de años, pero además Fernández está pendiente de otros dos proyectos, esta vez con adolescentes en Madrid y Barcelona. A ellos también se les da formación a través de sus maestros y disponen de herramientas como una app en la que van ganando puntos en función de la actividad física que realizan.

Se trata, recalca Fernández, de demostrar científicamente que una vida saludable previene de las enfermedades del corazón.

Por eso, explica, en los adolescentes pretenden ir más allá de las encuestas para la obtención de resultados: se harán análisis de sangre -colesterol, glucosa- y, en algunos casos, resonancias magnéticas con el objetivo de averiguar si ya a esa edad de 12-16 años la mala alimentación y otros hábitos están dejando huella en el corazón.

Y es que, si bien la hipótesis es que el sedentarismo, el tabaco y/o una dieta basada en bollería industrial, bebidas gaseosas y otros alimentos ultraprocesados pueden dejar ya rastros en la arteria aorta de los más jóvenes, hay que demostrarlo empíricamente, observarlo por imagen.

Fernández, que investigó dos años y medio en EE.UU., compagina estos proyectos con la parte asistencial en el Clínico San Carlos y con la ciencia básica, una fórmula clave -apunta- para trasladar la investigación desde el laboratorio a los pacientes y viceversa.

Desde la carrera -se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza-, este riojano se interesó por la investigación. Cuando hacía su residencia en cardiología en el Clínico, en su camino se cruzó Borja Ibáñez, ahora director de investigación clínica del CNIC y cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Bajo su supervisión realizó un período de formación en el que es ahora su centro de investigación.

Ha firmado 65 artículos, entre ellos dos en las revistas Journal of the American College of Cardiology y Circulation junto a científicos de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Universitario de Salamanca, que constataban que el corazón reacciona ante un infarto de una manera muy diferente a lo que se pensaba.

Fernández señala que esto fue un poco controvertido al principio por derrumbar un "dogma clásico", según el cual tras un evento de este tipo existía una reparación progresiva del miocardio.

Se había asumido que inmediatamente después de un infarto se producía una reacción inflamatoria (con un aumento del contenido de agua y células) en el tejido infartado y que esta permanecía estable al menos una semana con una posterior desaparición progresiva.

Sin embargo, se demostró que el corazón humano responde con dos reacciones edematosas -períodos de inflamación- muy bien diferenciadas y separadas en el tiempo. La primera desaparece en las primeras 24 horas tras el evento y la segunda es prominente alrededor del día 5 post-infarto.

Esto, subraya este científico, ha provocado que las resonancias magnéticas empiecen a realizarse a partir del tercer o cuarto día tras el evento cardíaco y no en los primeros dos días.

Fernández, que durante esta pandemia de la Covid-19 dejó el área de cardiología del hospital para ayudar en los servicios con más presión asistencial, cree que la sociedad, que "suele ir por delante de los políticos", se ha dado cuenta que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es fundamental: los países que más invierten en estos campos son los países punteros y España no puede ni quedarse atrás ni dejar escapar todo ese gran talento que forma.

