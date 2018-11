La romería del Quinche congregará a más de un millón de personas en Ecuador, según cálculos del Municipio de Quito, que inicia hoy los operativos de control para garantizar la movilidad de los devotos de la virgen del lugar.

La popular romería al Santuario de la Virgen del Quinche, ubicado en el pueblo del mismo nombre situado unos 40 kilómetros al noreste de Quito, inicia esta tarde.

El santuario y la iglesia de esa parroquia rural recibió en 2015 al Papa Francisco en una de sus paradas en Ecuador, que también incluyeron las grandes urbes de Quito y Guayaquil.

"Más de un millón de personas se esperan en caminata al Quinche", según un comunicado del Municipio.

El general de Policía Francisco Páez, anunció que en la romería se emplearán 1.872 policías nacionales, apoyados por un helicóptero, un dron, caballería, perros, vehículos ambulancias y personal en bicicleta.

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Julio Puga, informó de que, además del inicio del peregrinaje desde el norte de la ciudad, otro punto de partida estará también en el redondel del Colibrí en el valle de los Chillos y desde el punto conocido como la Y de Cusubamba al norte del Quinche.

"Las vía E-35 y Ruta Viva que llevan al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, estarán expeditas las 24 horas del día, sin experimentar cierres de ningún tipo", subrayó el Ayuntamiento.

El acceso al Quinche estará restringido para vehículos a las 18.00 hora local de hoy (23.00 GMT), desde el redondel de Tababela.

Todas las acciones que buscan precautelar la seguridad, orden y salud de los caminantes estarán a cargo de 2.500 servidores municipales, entre agentes de tránsito, agentes municipales de Control, personal de seguridad y bomberos, según el Secretario de Seguridad del Municipio, Juan Zapata.

El Ayuntamiento ha dispuesto trece puntos de información y 25 baterías sanitarias a lo largo del recorrido e identificables con la debida señalización.

Habrán siete puntos de hidratación que se espera sirvan 330.000 vasos de agua al día. Adicionalmente estará listo para el público, un camión cisterna con agua potable, en el puente de Guayllabamba.

Por otra parte se informó de que 1.200 comerciantes están autorizados para vender durante la romería y que la Agencia Metropolitana de Control vigilará el correcto uso del espacio público.

Los autobuses que van al Quinche para traer de regreso a los participantes de la caminata, estarán sujetos a controles estrictos de la AMT, tanto en condiciones de los vehículos como de los chóferes, para garantizar la seguridad "de los cientos de miles de personas que regresarán usando transporte público".

De acuerdo al Municipio, los sacerdotes a cargo del templo aseguran que está en condiciones óptimas para recibir a los visitantes, que habrá dos accesos grandes, ocho salidas de emergencia y el doble de sacerdotes para atender confesiones.

El Ayuntamiento ha recomendado a los caminantes usar ropa adecuada, estar hidratados, caminar en grupo preferentemente, no estar bajo influencia de alcohol u otras sustancias, no llevar niños menores de diez años, no portar objetos de valor y mantener el orden durante la travesía.

En los 417 años de fiestas que se realizará en honor a la Virgen del Quinche, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, también participará como parte de una Comisión Interinstitucional de Salud, en un plan operativo que comienza hoy y termina el próximo domingo.

Un total de 114 personas forman parte del Plan de Salud, quienes estarán atentos frente a posibles casos de emergencias médicas como: contracturas musculares (calambres), traumatismos, fracturas, heridas, hipotermia, hipoglicemia, deshidratación y intoxicaciones, entre otros.