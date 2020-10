San Sebastián entra en "zona roja" y prepara limitaciones de movilidad

San Sebastián, 26 oct (EFE).- San Sebastián ha entrado en "zona roja" y se prepara para adoptar las restricciones impuestas a los municipios que superan los 500 casos positivos de covid por 100.000 habitantes, como las que cree el alcalde, Eneko Goia, que se establecerán para la movilidad, pues "es lo que dicta la lógica en esta situación".

Goia, en declaraciones a los periodistas este lunes, ha dicho que es "cuestión de días" que las nuevas medidas sean oficiales y de obligado cumplimiento para ciudadanos y para sectores como el hostelero y el cultural, pero cree que, "conociendo el escenario" hacia el que va la ciudad, cada ciudadano debería "amoldar su comportamiento a la nueva situación" sin esperar a que el Boletín Oficial del País Vasco las publique.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, le informó este fin de semana de que San Sebastián había sobrepasado la barrera de los 500 casos positivos de coronavirus acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes.

"Por un ejercicio de responsabilidad, hay que entender cuál es la nueva realidad", ha destacado Goia, que esperaba estos datos dada la evolución al alza de los contagios en la ciudad y el incremento también de positivos en covid-19 que se estaban dando en municipios del entorno.

"Son poco más de 500, pero me da igual, pues ya los 486 del viernes era mucho. Es una cuestión puramente técnica pasar o no de 500. Más allá de la ciudad, en términos generales la curva de la Comunidad Autónoma sigue subiendo", ha lamentado.

"Lo que me corresponde es hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de todas las personas. Por encima las limitaciones que vivimos y que vendrán, tenemos que tomar conciencia de nuestro papel en esta situación, de lo que importa nuestro comportamiento para hacerla frente, porque es nuestra responsabilidad en gran medida que no suceda lo que no queremos que suceda, que es el colapso del sistema de salud", ha advertido.

De momento, con un horizonte de cierres a las 21.00 horas de bares, restaurantes, comercios y equipamientos culturales, entre otros, hay entidades que ya han comunicado cambios, como Donostia Kultura, entidad municipal que adaptará a los nuevos horarios sus espectáculos y actividades, entre ellos la XXXI Semana de Cine Fantástico y de Terror y el festival Literaktum.