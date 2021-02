Sánchez: La pobreza infantil es un drama real y tangible, afecta al 27% niños

Madrid, 3 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la urgencia de abordar la lucha contra la pobreza infantil y romper el círculo en el que están atrapados en España el 27 % de los niños, "un drama real y tangible", para el que ha reclamado una unión consolidada de toda la sociedad.

Sánchez, junto al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesco Gasco, han presentado la Alianza País Pobreza Cero, una unión de más de 75 empresas, fundaciones, organizaciones del tercer sector y administraciones públicas destinada a romper ese círculo de pobreza que afecta en España a 2,3 millones de niños.

Según el presidente del Ejecutivo, aunque la pandemia "ha profundizado las grietas de la desigualdad", el Gobierno ha aprovechado esta situación para hacer "avances rotundos" frente a la pobreza infantil, "un objetivo de estado".

"La pobreza infantil afecta al 27,4 % de los niños; nos sitúa entre los tres países con datos más alarmantes de la UE", ha aseverado. "Si la lucha contra la pobreza infantil siempre fue importante, hoy es urgente".

Ha destacado medidas como el Ingreso Mínimo Vital: "la mitad de los beneficiarios del ingreso son niños y adolescentes". También el el "enorme esfuerzo" y la apuesta de las administraciones por garantizar la educación presencial con seguridad para los alumnos durante la pandemia.

"No hemos retrocedido, sino que hemos empezado a romper ese circulo vicioso" con consecuencias "tan dramáticas", ha dicho Sánchez, aunque apela a una unión consolidada, "porque nos jugamos mucho y nos atañe a todos". "Si no salimos sin niños pobres, no estamos haciendo nada".

Para Sánchez, esta alianza permitirá definir "las herramientas más adecuadas" frente a este "reto estructural" y significa "un paso más" en el compromiso del Ejecutivo de Sánchez de acabar con la pobreza que afecta a los niños y adolescentes en España iniciado en 2018.

"La pobreza se hereda, la mitad de las personas que crecieron en hogares vulnerables padecerán pobreza; solo el 14 por ciento de los que nacieron en una familia boyante, hoy son pobres", ha señalado.

"Rompamos el círculo de la pobreza infantil. No solo lastra los sueños de los niños y niñas, sino que arrebata a nuestro país todo su talento potencial, especialmente en tiempos de crisis", ha aseverado.

Desde el Alto Comisionado, Ernesto Gasco, ha alertado de que "en la última década, el rostro de la pobreza se ha rejuvenecido en España; niños y adolescentes son los que más sufren",

La Alianza País Pobreza Infantil Cero nace con dos metas: garantizar una educación inclusiva y de calidad y generar entornos saludables, positivos y seguros.

Para ello, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil se ha marcado varios retos: impulsar el logro educativo, potenciar el talento, romper la brecha digital, garantizar una salud física, psicológica y social equilibrada, promover un entorno seguro y protector y fomentar la participación con equidad.

Durante el acto, el presidente de la Plataforma de la Infancia, Carles López, ha destacado la necesidad de hacer más visible este problema: "No existe la conciencia de la gravedad de la pobreza infantil, hay que ponerla en el orden del día y en el centro de las políticas publicas".

Han asistido también varios ministros, como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la responsable de Educación, Isabel Celaá.

"Todo empieza en la infancia; por eso la #LOMLOE universaliza la educación 0-3 años, para reducir las desigualdades de origen, mejorar los resultados educativos del alumnado más vulnerable y luchar contra la pobreza infantil", ha señalado la responsable de Educación en Twitter.