Sánchez: la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para las vacunas

Londres, 12 may (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirma en una columna publicada este miércoles en el diario británico "Financial Times" que la propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19 no puede ser un "obstáculo" para su acceso "equitativo y universal".

Sánchez defiende la necesidad de alcanzar de manera urgente un "consenso" sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una suspensión temporal de las patentes de las vacunas para el coronavirus.

"Es más, en preparación para futuras emergencias sanitarias, deberíamos estudiar la adaptación de las normas globales sobre derechos de propiedad intelectual", agrega el jefe de Gobierno español.

"Todavía vamos muy rezagados respecto al objetivo de asegurar un acceso a las vacunas justo y económico en todo el mundo. El virus se continúa extendiendo sin control en diversos países y regiones, lo que incrementa el riesgo de peligrosas nuevas mutaciones", alerta Sánchez en el artículo.

También resalta que la creación de una vacuna mRNA involucra más de 80 patentes y su producción requiere 280 componentes distintos, procedentes de 86 proveedores en 19 países.

Ante esa complejidad, "España propone una amplia iniciativa que facilite la transmisión de la tecnología y la experiencia necesarias, levante todas las barreras para incrementar la producción y acelere la distribución de vacunas", esgrimió el presidente.

Hasta que se llegue a un acuerdo en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), "necesitamos poner en marcha todos los mecanismos al alcance para incentivar que las compañías farmacéuticas accedan a acuerdos de licencia voluntarios", añadió.

Recalca además la urgencia de "hacer un uso completo de las capacidades manufactureras existentes", al tiempo que se eliminan "obstáculos comerciales" para facilitar el funcionamiento ágil de las cadenas de suministros.

"Debemos evitar que existan recursos infrautilizados y detectar rápidamente tanto los excedentes como la escasez de elementos esenciales", detalla Sánchez, que llama asimismo a la comunidad internacional a acelerar el "transporte, la distribución y la entrega" de vacunas.

"El progreso científico nos ha dado herramientas para lograr controlar la pandemia más mortífera en generaciones. Ahora, tanto los gobiernos como el sector privado deben estar a la altura. Debemos jugar nuestro papel. No hay alternativa", afirma el presidente español.