Sancionadas 600 personas en Cataluña tras el fin del estado de alarma

Barcelona, 10 may (EFE).- Los Mossos y las policías locales han sancionado a unas 600 personas en Cataluña tras el fin del estado de alarma por incumplir las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social, y esta pasada noche la Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado a 1.639 personas de la vía pública.

Según han informado a Efe fuentes de los Mossos, durante las primeras horas sin estado de alarma, entre las 00.00 horas del domingo, cuando finalizó el estado de alarma, y las 00.00 del lunes, se han levantado unas 600 actas administrativas por no respetar las medidas de seguridad.

Además de estas sanciones, Mossos y Guardia Urbana desalojaron en Barcelona a 6.500 personas que participaban en fiestas multitudinarias en la vía pública en la primera noche sin estado de alarma, en puntos como Arc de Trionf, el Born, la Barceloneta o el barrio de Gràcia.

Fuentes de la Guardia Urbana han explicado a Efe que en esta segunda noche sin estado de alarma, la del domingo al lunes, han sido desalojadas 1.639 personas de la vía pública en la capital catalana.

En declaraciones a RAC1, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha afirmado que era "evidente que iba a haber una eclosión ciudadana" en las calles tras el fin del estado de alarma, aunque confía en que estas multitudes sean menores en los próximos fines de semana.

No obstante, Sàmper ha recalcado que el próximo fin de semana habrá un nuevo despliegue policial en las calles, cuya operativo y sus dimensiones se diseñarán en función de las previsiones de Interior.

El conseller ha admitido que estas fiestas multitudinarias y las que se celebran en domicilios particulares, que son muy difíciles de controlar, son las que más preocupan, puesto que se trata de dos de los principales focos de infección.

Respecto a un posible toque de queda nocturno en el futuro, ha dicho que el Govern no se lo plantea con los datos epidemeológicos actuales, ya que no lo ve "necesario", y ha criticado la "dejadez de funciones" del Gobierno de Pedro Sánchez por no dotar a las comunidades de "instrumentos" que permitan adoptar medidas más restrictivas si la situación lo requiere.