Sanidad: El fin de la alarma no implica el fin de las medida de control

Madrid, 6 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha admitido este jueves que el fin del estado de alarma "no deja de ser un punto de preocupación", por el impacto en la percepción ciudadana y pide trasladar un mensaje: el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control.

Así lo ha señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, para analizar la evolución de la pandemia.

Los dos responsables sanitarios han reiterado que las comunidades autónomas cuentan con herramientas suficientes para controlar la pandemia sin limitar derechos fundamentales, al decaer el próximo 9 de mayo el estado de alarma.

Aunque "no se puede descartar", el director del CCAES espera que el fin del estado de alarma y el consiguiente incremento de la movilidad no impacte en la incidencia y en las uci.

"El riesgo existe" porque el grupo de los más jóvenes no está vacunado, pero hay factores como el clima, que lleva la actividad al exterior, la vacunación de los más vulnerables o la concienciación de la población que "puede favorecer que no se detecte nada extraño".

“De pasar algo se parecería más a esta cuarta ola que hemos podido ver, si es que realmente pasa algo”, ha agregado Simón.

El director del CCAES ha respaldado el fin de la alarma porque es partidario de limitar al máximo las medidas que atentan contra los derechos fundamentales.

“Ahora mismo las medidas disponibles para las comunidades autónomas y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora”, ha recalcado, mientras que Calzón ha apuntado que hay "muchísimas medidas" que se pueden aplicar.

La secretaria de Estado ha admitido que aprobar medidas que necesitarán de aval judicial "será como siempre una batalla complicada", pero ha garantizado el respaldo de su Ministerio a las autonomías.

Sanidad descarta además que se deban establecer "líneas rojas comunes" a todos los territorios porque la situación varía entre unos y otros y hay que aplicar "medidas más potentes donde hay las mayores incidencias".

"No plantearía medidas iguales para todos. Medidas iguales, en situaciones iguales, eso sí", ha sostenido Simón, que cree han aprendido que si se actúa "correctamente y a tiempo en territorios más pequeños se puede evitar que el impacto sea mayor y afecte a territorios más grandes".