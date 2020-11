Sanidad divide a la población en 15 grupos que se vacunarán en tres fases

Madrid, 27 nov (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha dividido a la población española en 15 grupos que se irán vacunando contra el coronavirus en tres fases, de enero a junio, y ha explicado que esta clasificación se ha hecho atendiendo al riesgo de morbilidad grave, la exposición al virus, el impacto socioeconómico y la posibilidad de transmisión.

El primer grupo -el único que de momento está detallado y afecta a unos 2,5 millones de personas- son los residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias de mayores y con discapacidad, el resto del personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados, ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa para informar sobre la estrategia de vacunación.

Ha dicho que los 15 grupos evaluados por el equipo técnico, además de los ya citados, son: Personas con condiciones de riesgo alto pero también medio o bajo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, poblaciones vulnerables por su situación económica, personas con trabajos esenciales, toda la población docente y toda la población infantil, adolescente y joven, mayores de 16 años.

Además, se incluye al conjunto de la población adulta, la que está en áreas susceptibles de reincidencia o en situaciones de posibles brotes, embarazadas y madres que proporcionan lactancia natural y las personas que ya tienen una inmunización y seropositivos.

En definitiva, Illa ha apuntado que esta clasificación "cubre a toda la población española" y será en las etapas dos y tres cuando los técnicos, conformen vayan teniendo datos sobre la disponibilidad de las vacunas, establezcan quienes son los grupos prioritarios.

Ha explicado que esta estrategia se irá actualizando pero siempre con "la meta" de reducir la mortalidad "con eficacia" y protegiendo a los más vulnerables y evitando hospitalizaciones.

El titular de Sanidad ha informado de que la estrategia hecha por el grupo técnico de vacunas tiene las herramientas para vacunar a la población de manera "eficaz y eficiente, con criterios de equidad y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diferentes etapas".

Illa también ha reiterado que las vacunas que reciban la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos gozarán "de toda la seguridad y si no tienen garantías suficientes, no van a recibir autorización para ser administradas".

Y ha insistido en que conforme a los contratos ya firmados, España adquirirá 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones habitantes. Por tanto, ha dicho, "habrá vacunas para proporcionar a todos los ciudadanos y para ejercer las tareas de solidaridad" con otros países.

Sobre las advertencias de la Sociedad Española de Geriatría, que alertaba de que no existen suficientes evidencias de la eficacia de las vacunas en la población anciana, Illa ha reiterado que no se va a administrar ninguna vacuna que no cuente con los necesarios requisitos de seguridad ni en personas mayores, ni en jóvenes.

El ministro de Sanidad ha dicho confiar en que la respuesta de la población a la vacuna va a ser "muy positiva" y ha augurado una vacunación "masiva" debido a que España ha sido tradicionalmente un país muy receptivo y porque la experiencia de este año con la gripe ha arrojado un incremento de un 40 por ciento en las tasas de inmunización.

Ha reiterado que la vacuna en España será voluntaria y, por el momento, no se ha planteado establecer el requisito de vacunación para realizar determinadas actividades.

Preguntado por la posibilidad de cerrar las estaciones de esquí esta temporada, Illa es partidario de armonizar las decisiones que se tomen entre comunidades y también con los países vecinos (Francia y Andorra) con quienes el ministro está en contacto.

No obstante, ha señalado que lo relevante en este caso no es el deporte en sí, sino toda la actividad social que lo rodea.

Illa ha disculpado su ausencia en la inauguración del hospital "Enfermera Isabel Zendal" en Madrid el próximo martes y ha asegurado que ésta se debe a que tiene una reunión con los titulares de sanidad europeos y Consejo de Ministros. "No tiene ninguna otra explicación que ésta", ha asegurado.