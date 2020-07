Sanidad enviará hoy una propuesta a los MIR para poner fin a la huelga

Madrid, 30 jul (EFE).- La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido al comité de huelga de los médicos internos residentes (MIR) firmar "un preacuerdo" para poner fin a la huelga que mantienen desde el 13 de julio, que la Consejería de Sanidad les enviará hoy mismo con "los primeros compromisos por parte del Gobierno regional" para mejorar sus condiciones laborales.

Así lo indica el Gobierno regional tras el encuentro mantenido este jueves por la presidenta con representantes del comité de huelga, en el que han participado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El Gobierno regional "ha reconocido el trabajo de estos profesionales, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo que han realizado durante estos meses de pandemia, situados en la primera línea de lucha contra el coronavirus", indica la Comunicad en un comunicado.

El Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso valora "muy positivamente el compromiso de estos profesionales sanitarios de anteponer la salud pública a sus peticiones en caso de que hubiera una situación sobrevenida con el COVID19", y detalla que "Sanidad les enviará hoy un documento con los primeros compromisos" y va a estudiar "mejoras en su formación, en su retribución, en su seguridad y en su descanso".

Según han declarado los representantes de los MIR tras la cita, "parece que quieren alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto, y aunque no nos han propuesto aun nada en firme, esta tarde nos propondrán un borrador que compense a ambas partes, con medidas básicas que serían nuestros mínimos para desconvocar la huelga", ha dicho el presidente del comité de huelga, Diego Boianelli.

De las tres grandes reivindicaciones planteadas en materia de formación, jornada y descanso, y retribuciones, los MIR consideran básico "blindar los descansos de 24 horas, los descansos semanales y aumentos retributivos", ha dicho la residente Susana Pardo.

Si el documento que la Comunidad presentará esta tarde "es satisfactorio, firmaríamos un preacuerdo que supone desconvocar la huelga y pospondríamos las negociaciones a septiembre con un calendario de reuniones". Si por el contrario, "no cumple las expectativas" y no incluye los "puntos mínimos, ya veríamos si firmar o no", ha añadido Pardo.

Tanto el Gobierno como el comité de huelga están "interesados en solucionar el conflicto", ante la oleada de nuevos casos de Covid que se avecinan, por lo que les van a plantear "un documento con los puntos mínimos con los que se pueden comprometer ahora", han explicado ambos residentes.

Con los nuevos brotes de Covid, "no tenemos intención de seguir con el conflicto más allá de lo necesario", ha dicho Boianelli. "Desde el primer momento en que convocamos la huelga teníamos claro que si volvía la situación del Covid, íbamos a desconvocar temporalmente la huelga", añadió.

Si el documento que presentarán este jueves "es satisfactorio, firmaríamos el preacuerdo que supondría desconvocar la huelga y pospondríamos las demás reivindicaciones a septiembre con un calendario de reuniones", según Pardo.

Una vez acordados los puntos básicos, la intención de los residentes es seguir negociando las reivindicaciones contenidas en una propuesta de convenio colectivo de 88 páginas que los MIR entregaron a Sanidad en mayo, explicó Pardo.