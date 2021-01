Sanidad notifica 93.822 contagios y una presión en ucis del 40 %

Madrid, 25 ene (EFE).- Sanidad ha notificado 93.822 nuevos positivos de covid desde el pasado viernes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.593.382, y sigue subiendo la presión hospitalaria en las ucis, con un 40,38 5 de las camas ocupadas, frente al 37,61 del pasado viernes.

Además, se ha registrado este lunes un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 884 casos por cada 100.000 habitantes, nueve puntos más.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 767 fallecidos desde el 22 de enero, y la cifra total es de 56.208, de los que 1.369 han sido notificados en los últimos siete días.

El director del Centro de Coordinacion de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado en rueda de prensa que la evolución de los contagios evoluciona de "forma más lenta y estaríamos empezando a descender desde hace unos días".

"El pico de la tercera ola se situaría en el fin de semana del 16 y 17 de enero", según el experto, quien ha incidido en que se trata de datos no confirmados aún y ha alertado de la alta ocupación de las ucis españoles con pacientes covid-19.

INCIDENCIA ACUMULADA: Hay nueve comunidades por encima de la media nacional de incidencia acumulada de positivos diagnosticados en los últimos 14 días (casos por cada 100.000 habitantes), con Extremadura a la cabeza, con 1.381, 37 (1.448,52 el viernes).

Además figura Murcia, con 1.372 (1.331); Castilla y León, con 1.351,80 (1.215); Comunidad Valenciana, con 1.339,67 (1.245); La Rioja, con 1.2661,11 (1.208); Castilla-La Mancha, con 1.248,19 (1.158).

Por debajo de los 1.000 están Melilla, con 971,24 (857,93), Madrid, con 946,53 (904); Andalucía, que llega a los 915,28 (799 ).

La única comunidad que está por debajo de los 250 puntos que marcan el riesgo extremo es Canarias, con 189,52 (188,91).

PRESIÓN HOSPITALARIA: La Rioja registra el porcentaje más alto, con un 64,10 % de las camas de sus ucis ocupadas por enfermos de covid (65 % el pasado viernes), seguida de la Comunidad Valenciana, con el 61,37 % (58,65 %); Melilla, con el 58,82 % (52,94 %),; Castilla-La Mancha, con el 52,89 % (49,45 %), y Cataluña, con Cataluña, con el 49,87 % (49,51 %); practicámente el mismo porcentaje que Madrid, que tiene 49,63 % (46,24 %).

Según Simon, "tenemos una ocupación hospitalaria y de ucis mas altas desde que empezamos la primera ola en abril", pero ha destacado que hay diferencias entre hospitales y aunque ha calificado la situación de "crítica", ha dicho que "no tiene nada que ver con lo que sucedió en marzo y abril".

Ha abogado por controlar cuanto antes la transmisión: "no que no empiece a bajar, sino que baje muy rápido, para que nuestras ucis no sufran lo que están sufriendo".

FALLECIDOS: En los últimos siete días han fallecido por coronavirus 1.369 personas.

Por comunidades, la Comunidad Valenciana se sitúa en primer lugar al concentrar 345 de las muertes de los últimos siete días, mientras que en Andalucía ha habido 224 y en Madrid 112.

PRUEBAS REALIZADAS Y POSITIVIDAD: Sanidad informa de que se han practicado un total de 1.597.409 pruebas diagnósticas entre los días 15 y 21 de enero, con una positividad del 16,72 -inferior a 17,38 del viernes -, con una tasa de 3.396 test por cada cien mil habitantes.

En los últimos siete días se han diagnosticado 197.343 positivos, de los que solo 38.634 tenían síntomas, lo que supone un 19,5 % de los contagios totales.

Simón ha comentado que sí la capacidad diagnóstica sigue creciendo, mientras la positividad "va poquito a poco descendiendo, lo cual es lógico porque se está haciendo una búsqueda muy exhaustiva de casos".