Sanidad pone la lupa en 11 variantes y vigila que la británica no retroceda

Madrid, 11 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad mantiene bajo vigilancia a once variantes, entre ellas la india y la colombiana, de las que ya se han confirmado los primeros casos en España, y controla que la británica, que sigue siendo la predominante, no retroceda porque podría indicar la expansión de las otras.

La última actualización del informe sobre la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de importancia en salud pública en España señala como las de mayor impacto (o VOC, por sus siglas en inglés "variants of concern") la B.1.1.7 o británica, la sudafricana (B.1.351) y la brasileña (P.1).

A ellas, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias añade otras ocho otras ocho variantes de interés (VOI), de las que aún se desconoce el impacto que puedan tener en la Salud Pública, pero "la combinación de mutaciones que presentan o su expansión a nivel local en ciertas localizaciones hacen recomendable el seguimiento de su situación epidemiológica en estos momentos".

Se trata de la P.2 (Río de Janeiro); la B.1.525 (nigeriana); B.1.429 (californiana); A.23.1 (Uganda); B.1.526 (Nueva York); la B.1.1.7 con mutación E484K; la B.1.617 (India) y la B.1.621 (Colombia), que introduce por primera vez.

Sobre la india, recuerda que la mayoría de casos detectados en otros países son importados y que hay transmisión comunitaria en Reino Unido; las mutaciones L452R P618R, y E484Q son compatibles con posible escape a la inmunidad y con moderado aumento de transmisibilidad.

Mientras, de la colombiana menciona las mutaciones R346K, E484K y N501Y, compatibles con aumento de la transmisibilidad y el escape a la respuesta inmune a variantes previas.

En el informe se explica que durante los primeros meses de este año, todas las comunidades registraron una progresiva expansión de la variante británica hasta alcanzar los niveles actuales en los que se mantiene estable, con incidencias que se mueven en una horquilla de entre el 70,4 % y el 98,5 % entre los territorios.

Sin embargo, a pesar del predominio de la B.1.1.7 desde hace semanas, "es importante continuar vigilando" su prevalencia hasta disponer de información representativa de la secuenciación -el método para medir la incidencia de una variante- en todas las comunidades, "ya que un descenso en su prevalencia podría ser un marcador indirecto de la expansión de otras".

Dado que para completar la secuenciación son necesarias técnicas "muy laboriosas", preliminarmente se usan cribados con PCR específicas.

Pero el documento advierte de que el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) tiene información solo de 9 y de Ceuta y Melilla, con lo que no se puede "establecer todavía porcentajes representativos a nivel nacional" de la circulación de cada una de las variantes.

No obstante, añade, el número de casos secuenciados de cada tipo de variante respecto al total en estos muestreos y su evolución "siguen ofreciendo una información valiosa".

VOC

B.1.1.7 (BRITÁNICA)

Supone más del 70 % de los casos en todas las comunidades.

Asturias es la que presenta el mayor porcentaje (98,5 %, seguida de Navarra y Cantabria, ambas con 98,7 %; Melilla (96,7 %); Castilla y León (97 %); País Vasco (96,4 %); Galicia (95,8 %); Madrid y Canarias (las dos con 90,2 %).

Por encima del 80 % están Andalucía (89,4 %); Aragón (87,8 %); Extremadura (83,2 %); La Rioja (82,6 %); Baleares (81,8 %) y Castilla-La Mancha (80,8 %).

B.1.351 (SUDAFRICANA) y P.1 (BRASIL)

Un número cada vez mayor de laboratorios está empezando a utilizar pruebas de PCR específicas para detectar muestras compatibles con estas dos variantes, aunque en la mayoría de los casos no es posible diferenciar entre ambas.

Bajo esta premisa, el CCAES ofrece información de casos probables detectados con esta técnica en once comunidades en las dos últimas semanas, sin que puedan considerarse representativos a nivel nacional.

Así, en Asturias estas variantes representarían el 5,7 % de los casos; en la Comunidad Valenciana, el 5 %; Madrid, (3 %); Canarias (2,5 %); País Vasco (2,4 %); Galicia (1,7 %); Cataluña y Navarra (1,6 %); Extremadura (0,8 %); Cantabria (0,4 %) y Aragón (0 %).

LA P.2 (RÍO DE JANEIRO)

Se han detectado dos casos esporádicos en viajeros procedentes de Brasil; también un brote familiar con tres casos positivos y uno hospitalario con 9 casos sin vínculos conocidos con Brasil.

LA B.1.525 (NIGERIANA)

Desde la última actualización se ha declarado un nuevo brote de 7 casos relacionados con un viaje a Maldivas. En total 48 casos acumulados, 7 de ellos relacionados con un viaje internacional.

B.1.429 (CALIFORNIA)

El número de casos acumulados es de 26, la mayoría de ellos sin relación conocida con viajes.

A.23.1 (UGANDA):

Tres casos confirmados en una misma comunidad, uno de ellos asociado a otro caso no secuenciado.

B.1.526 (NUEVA YORK)

Once casos acumulados hasta ahora, 8 de ellos vinculados todos a viajes a países americanos.

B.1.1.7 con mutación E484K

Se ha notificado un caso esporádico sin antecedente de viaje internacional.

B.1.617 (INDIA)

Continúa en estudio el brote notificado la semana pasada, con 6 casos hasta el momento (2 confirmados por secuenciación pertenecientes al sublinaje B.1.617.1) que afecta a distintas comunidades y está relacionado con un caso importado de la India.

Del sublinaje B.1.617.2 se han confirmado tres brotes en barcos con varios tripulantes afectados, el primero de ellos con 8 casos, y dos posteriormente con 6 y 4 casos. Además se han detectado otros tres posiblemente relacionados con uno de estos brotes.

También se han confirmado algunos casos esporádicos en viajeros procedentes de India.

B.1.621 (COLOMBIA)

Catorce casos pertenecientes a este linaje han sido secuenciados en una sola comunidad y corresponden a 5 casos esporádicos y 5 brotes con un total de 57 casos sin antecedentes conocidos de viajes internacionales. Se ha confirmado otro caso en un viajero procedente de Colombia.