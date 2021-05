Sanidad reclama prudencia pese a confirmar la evolución favorable del covid

Madrid, 17 may (EFE).- La incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 151 casos por cada 100.000 habitantes (11 menos que el viernes) y la ocupación de las ucis por enfermos de covid es del 18,6 % (medio punto menos), según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha calificado estos datos como "favorables".

Simón ha explicado que la tendencia descendente de los últimos días se da en todas las comunidades, pero ha advertido de que todavía no se puede asegurar que las aglomeraciones del fin del estado de alarma y del pasado fin de semana se vayan a reflejar en contagios.

Así lo ha dicho en rueda de prensa al término de la reunión de seguimiento de la pandemia, en la que ha alertado de que, aunque con la vacunación, "vamos acercándonos a una inmunidad de rebaño o comunitaria adecuada", aún no es el momento para relajar las medidas de protección personal y hay que "tener mucho cuidado con lo que hacemos".

Según los datos de este lunes del Ministerio de Sanidad, hay 11.061 nuevos contagios desde el viernes con lo que la cifra total de infectados se eleva a 3.615.860, mientras que la de fallecidos asciende a 79.432, con los 93 decesos notificados este fin de semana (171 en los últimos 7 días).

Sanidad ha indicado que Castilla-La Mancha no ha actualizado hoy sus datos debido a tareas de mantenimiento por un proceso de migración de datos en su sistema de información.

Hay dos territorios en situación de riesgo de transmisión (más de 250 casos): País Vasco (295) y Melilla (253), y cinco con las ucis bajo presión (más del 25 % de ocupación): Aragón (27,3 % ), Cataluña (28,5 %), Madrid (38,3 %), País Vasco (30,8 % y La Rioja (30,1 %).

SIMÓN: ESTAMOS EN UN LUGAR MUY BUENO, PERO NO EL QUE DESEAMOS

"Hay que tener cuidado de no poner el carro delante de los bueyes, hay que andar todo el camino y no dar pasos más grandes de los que nos permiten nuestra piernas", ha asegurado Simón, al señalar que "estamos en un lugar muy bueno de la epidemia, pero no en el que nos gustaría estar".

El epidemiólogo, que ha revelado que no se detectan todos los casos de infecciones existentes, ha explicado que la inmunidad de la población se debe a las vacunas y a las infecciones que ya se han registrado.

Además, ha destacado la bajada de la edad media de los contagios desde marzo y abril de 2020, cuando era de 62 años a los 39 de ahora, así como también ha apuntado a un descenso en la edad de los hospitalizados, que ha pasado de 68 años a 61.

Sobre la ocupación de las ucis, donde ha dicho que "cada día se registran mejores cifras, aunque el dato sigue siendo muy elevado", ha precisado que la edad media ha pasado de los 63 a 61 años, mientras que la de los fallecidos, que la primavera pasada era de 81 años, es ahora de 78.

Simón cree que el lento descenso de enfermos de covid ingresados en las ucis se debe a que ahora son menos vulnerables, con menor posibilidad de fallecer, por lo que ocupan mayor tiempo las camas y ha indicado que el tiempo medio de estancia ha pasado de "unos seis 6 días a veintitantos".

Además, ha achacado la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos a la variante británica, que "puede ser mas virulenta".

INCIDENCIA ACUMULADA

Sigue la tendencia a la baja de la curva de contagios, que se inició el pasado 27 de abril, lo que también se refleja en la incidencia acumulada a siete días, que baja a 65,2 casos por cada 100.000 habitantes.

En riesgo alto (entre 150 y 250 casos) están Andalucía (169,7), Aragón (220,8), Navarra (195,8), La Rioja (168,8), Cataluña (182,5), Castilla-La Mancha (170,98), Madrid (239,3)

Con riesgo medio (entre 50 y 150 casos) hay seis autonomías: Castilla y León (141,8), Galicia (88), Canarias (83,9), Cantabria (121,9, Extremadura (80), Asturias (71,3) y Murcia (63,7); mientras que en riesgo bajo (con menos de 50 casos), además de la Comunidad Valenciana (29,4), están Baleares (46,6) y Ceuta (17,8).

FALLECIMIENTOS

De los 171 fallecidos en los últimos siete días, 35 han sido en Andalucía; 29 en Madrid; 20 en Aragón; 13 en Castilla y León, y 10 en Cataluña y País Vasco.

Asturias sigue siendo la comunidad con una letalidad más alta en la pandemia (3,8 %), seguida de Castilla-La Mancha (3,1 %), Castilla y León (3 %) y Aragón (2,9 %).

La media de letalidad es del 2,2 %.

OCUPACIÓN EN HOSPITALES Y UCIS

En las ucis hay 1.836 enfermos de covid (63 menos que el viernes), lo que supone una ocupación del 18,6 % de las camas de estas unidades.

En total, los pacientes hospitalizados con covid son 6.923, que representan una ocupación hospitalaria del 5,5 %

En las últimas 24 horas se han registrado 293 altas de enfermos de covid, frente a 494 ingresos.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

España ha realizado 42.089.670 pruebas diagnósticas desde que comenzó la pandemia, 779.792 de ellas entre el 7 y el 13 de mayo.