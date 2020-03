455 sanitarios contagiados, la mayoría con un cuadro "muy benigno"

Hasta 455 profesionales sanitarios están contagiados de coronavirus, una cifra "no deseable" que agrava además la sobrecarga de los hospitales más afectados, si bien la inmensa mayoría presenta un cuadro "muy benigno".

Así lo ha reconocido al término de la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha garantizado que los profesionales sanitarios serán compensados por el gran esfuerzo que están haciendo para luchar contra el avance de la pandemia.

"No me cabe duda de que se hará y de que no habrá el mayor problema con eso porque el esfuerzo que están haciendo lo reconoce todo el mundo y tiene que ser reconocido de todas las maneras que sea necesario", ha respondido Simón al ser preguntado si recibirán algún tipo de plus económico.

En el Ministerio, ha explicado, se están adoptando algunos mecanismos para compensar a todos los profesionales que están "echándole muchísimas horas de manera altruista" y ha mostrado su convicción de que el resto de administraciones hará lo propio en el ámbito de sus competencias.

Aunque no ha podido concretar la cifra exacta, el epidemiólogo ha señalado que, a día de hoy, unos 455 profesionales sanitarios están infectados con coronavirus.

"No es un número deseable", aunque lo cierto es que la mayoría presenta "un cuadro muy benigno", ha aclarado Simón, quien ha admitido no obstante que, debido a que estos profesionales deben ser apartados del sistema sanitario porque atienden a poblaciones frágiles, ello genera en los hospitales más afectados un problema de sobrecarga.