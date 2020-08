Se disparan los casos en la región italiana de Lacio por la vuelta de vacaciones

Roma, 22 ago (EFE).- La región italiana de Lacio (centro), cuya capital es Roma, ha visto dispararse los nuevos contagios de coronavirus, con 215 casos las últimas 24 horas, una cifra récord para esta región que incluso durante los meses duros de la pandemia fue poco golpeada.

Según informó el consejero regional de Sanidad, Alessio D'Amato, el 61 % de estos nuevos casos están relacionados con la vuelta de vacaciones desde el extranjero, pero sobre todo desde la isla italiana de Cerdeña, de donde llegaron 97 de los nuevos positivos.

Los nuevos casos en Lacio han saltado desde 137, según el boletín del viernes, a los 215 de hoy, y han ido en constante aumento en la última semana.

"Nunca hemos tenido tantos casos diarios", dijo D'Amato. El anterior récord fue de 208 casos diagnosticados en un solo día, el 28 de marzo, en plena pandemia, cuando Italia era el país más afectado de Europa.

En el distrito central sanitario de Roma capital, de los 63 casos registrados el último día 51 tienen relación con viajes de vuelta de vacaciones. De ellos, 49 pacientes volvieron de Cerdeña, dos de España, tres de Eslovenia, dos de EEUU y cuatro de otras regiones italianas.

"Fundamentalmente son jóvenes y asintomáticos. En esta fase el problema no son las hospitalizaciones ni los cuidados intensivos, esto está bajo control y no estamos preocupados, pero hay que bloquear a tiempo la cadena de transmisiones para que no se disemine el virus en el ámbito familiar", advirtió el responsable sanitario.

En los aeropuertos romanos y en los ambulatorios se realizan test de detección a los viajeros que llegan de países considerados "de riesgo", España, Grecia, Croacia y Malta, pero los contagios están creciendo entre personas que han vuelto de sus vacaciones en Cerdeña, muchos de ellos jóvenes y por actividades relacionadas con el ocio nocturno.