Sectores sociales de Honduras dicen "basta ya" de corrupción

Tegucigalpa, 8 jul (EFE).- Sectores de sociedad civil, incluidos colegios del sistema sanitario de Honduras, le expresaron este miércoles al presidente del país, Juan Orlando Hernández, "Basta ya" de corrupción, principalmente durante la pandemia de COVID-19, que hasta ahora ha dejado más de 600 muertos y unos 25.000 contagiados.

El mensaje a Hernández fue reiterado por hondureños en una caravana de vehículos que recorrió un bulevar de Tegucigalpa para protestar con mensajes escritos en los cristales de los autos, ante la imposibilidad de hacer una manifestación por el toque de queda que rige desde marzo, a raíz de la pandemia.

La corrupción durante la pandemia fue simbolizada en la caravana con un ratón de color azul, con el rostro de Hernández, mostrando unas garras, y un enorme gato blanco, que lo caza.

"¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?"

"¡Basta ya!", "JOH (Juan Orlando Hernández) ¿dónde está el dinero? (destinado para la pandemia), "Cárcel para los corruptos", "Devuelvan el dinero", "Sin salud no hay patria", "¿Y los hospitales?" y "Devuelvan el dinero", son algunos de los mensajes escritos a mano que se leían en las decenas de autos que participaron en la caravana.

Algunos de los vehículos, además de mensajes en los cristales, llevaban banderas de Honduras en azul y blanco.

La pregunta "¿Dónde está el dinero?" está asociada a la presunta corrupción que ha habido en la compra de equipos y materiales, entre ellos siete hospitales móviles que, tras cuatro meses de la pandemia, no están funcionando, y dos de ellos llegarían mañana procedentes de Turquía.

La compra estuvo a cargo de Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H), cuyo director ejecutivo hasta la semana pasada, Marco Bográn, está siendo investigado por el Ministerio Público, luego de múltiples denuncias de sectores de sociedad civil que, aseguran, que en la adquisición ha habido corrupción. Bográn ha reiterado que no ha habido corruptela en las compras que se han hecho.

CORRUPCIÓN, "PEOR QUE LA PANDEMIA"

La presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa, dijo a Efe que la convocatoria a la protesta de hoy la han promovido sectores como "Los indignados", colegios profesionales universitarios y de maestros, entre otros.

Añadió que la situación de la pandemia es grave, con altos niveles de contagio entre la población, pese a que el Parlamento hondureño destinó una gran cantidad de recursos económicos para hacer frente a la crisis.

Señaló además que en los hospitales se carece de equipo de protección para el personal de la salud, y que hasta ahora han fallecido 16 médicos por COVID-19, mientras que una gran cantidad del personal de enfermería "en este momento están severamente enfermos", lo que les ha obligado a retirarse de su trabajo.

"Lo cierto es que la población está siendo atendida en la forma más lamentable que se pueda uno imaginar, toldos en los que no hay una medida, digamos de dignidad para la atención de los pacientes, no hay camas hospitalarias, no hay ventiladores mecánicos que se iban a comprar", recalcó la galena.

Según Figueroa, tampoco se sabe "qué se hizo el equipo de protección personal, no sabemos qué se hicieron los hospitales móviles que se iban a adquirir; total, no sabemos qué se hizo el dinero aprobado para atender a nuestros compatriotas hondureños".

Además, actualmente el país está "en una fase de transmisión comunitaria alta, en un colapso total de los hospitales y tenemos un sinnúmero de muertes comunitarias, que están ocurriendo en las casas de los ciudadanos porque no logran llegar a un hospital; no hay cupos, no siquiera para el personal de salud", afirmó la presidenta del CMH.

El organismo que preside Figueroa propuso la semana pasada la conformación de una "mesa de alta gerencia", en la que las decisiones que se tomen "no sean políticas, y que no privilegien a los grupos de poder que siempre son los que favorecen las decisiones del Gobierno, sino que se privilegie el bienestar común".

"BASTA YA DE TANTO SAQUEO Y ROBO"

El presidente del Colegio de Odontólogos, Marco Garay, dijo a Efe que la protesta de hoy ha sido para hacerle "un llamado a toda la población a decir un basta ya de tanto saqueo, un basta ya de tanto robo".

"Nuestro pueblo está muriendo en los centros de salud y está muriendo en los hospitales por la falta de insumos, por la falta de medicamentos. Todos nuestros compañeros, médicos, enfermeras, odontólogos, están siendo contagiados por el COVID-19.

Vivian Rivera, ginecóloga del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien también participó en la movilización, dijo a Efe que a diario están muriendo entre 15 y 30 personas a causa de la COVID-19, pero que el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) no lo dice porque va "retrasado con las pruebas" de laboratorio PCR.

Agregó que en la sala de maternidad del Seguro Social en Tegucigalpa se están atendiendo mujeres de Tegucigalpa y otras ciudades del centro y oriente del país como Siguatepeque, Comayagua y Danlí, y que el 50 % de las pacientes son positivo de COVID-19, aunque su situación no empeora porque se trata de jóvenes resistentes.