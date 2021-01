Seis detenidos y 2 policías heridos en operativos anti-COVID y por vandalismo

Barcelona, 17 ene (EFE).- Seis personas han sido detenidas, dos de ellas menores, y dos policías locales han resultado heridos en dos actuaciones policiales contra el gamberrismo y para hacer cumplir las normas anti-COVID en las localidades de Matadepera y Pallejà, donde un grupo de 60 jóvenes hostigó y agredió a una patrulla de los Mossos.

En Pallejà (Barcelona), una turba de unos sesenta jóvenes rodeó sobre las 21.00 horas de ayer a una patrulla de los Mossos d'Esquadra que acudió a la calle Joan Maragall requerida por la Policía Local, ya que se estaban quemando unos contenedores de basura y los gamberros mostraban una actitud hostil.

Al llegar al lugar la primera patrulla de los Mossos, el grupo de jóvenes, que sobrepasaba el máximo permitido por las medidas anti-COVID-19, empezó a insultar a los agentes y a lanzar objetos contundentes, como piedras, contra el coche policial.

Mantuvieron esa misma actitud hasta que llegaron los refuerzos policiales, cuando los jóvenes se dispersaron, no sin antes pegar patadas a los retrovisores del coche patrulla e insultar a los agentes.

"¡Bienvenidos a Pallejà, cabrones!", les espetó uno de ellos, tal y como se aprecia en uno de los vídeos del tumulto grabados por los vecinos y colgados en las redes sociales.

En la refriega, los Mossos detuvieron a dos jóvenes de 18 y 19 años y esta mañana de domingo han detenido a otros dos jóvenes, ambos menores, por su presunta participación en los hechos y acusados de desórdenes públicos y de atentado a la autoridad.

Anoche identificaron y sancionaron a otro número indeterminado de jóvenes por incumplir las medidas de restricción impuestas por la pandemia, entre ellas mantener encuentros de más de seis personas.

Fuentes de los Mossos han explicado a Efe que no descartan practicar más detenciones relacionadas con ese incidente en las próximas horas.

Poco después, sobre las 22.20 horas, la Policía Local de Matadepera (Barcelona) requería también la presencia de los Mossos después de que dos agentes hubieran sido agredidos al acudir a una vivienda de la calle Acàcies de esta localidad en la que se estaba celebrando una fiesta ilegal.

Los vecinos alertaron de esa circunstancia a la Policía Local y, cuando los agentes se personaron en el lugar para clausurar la fiesta, los asistentes -cuyo número no ha sido facilitado- no solo no hicieron caso a sus requerimientos, sino que les agredieron.

El ayuntamiento de la localidad ha informado de que los agentes tuvieron que ser atendidos de urgencias y ya han recibido el alta hospitalaria.

Los dos presuntos autores materiales de la agresión fueron detenidos, acusados de un delito de atentado a los agentes de la autoridad, mientras que el resto de participantes en la fiesta fueron identificados y sancionados por saltarse el confinamiento, que impide reuniones de más de seis personas si no conviven juntas.

Ambos incidentes han sido condenados hoy por el conseller de Interior, Miquel Sàmper, que en su cuenta de Twitter ha dicho, no obstante, que se trata de "casos aislados y que la inmensa mayoría de los ciudadanos respetan y siguen las indicaciones" policiales.

El titular de Interior catalán ha calificado de "graves y lamentables" esas agresiones cometidas por "personas que se saltaban el confinamiento nocturno y que provocaban disturbios o molestias".