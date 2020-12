Serranillos criba a su población con los polémicos test de saliva

Serranillos del Valle, 6 dic (EFE).- Decenas de familias están pasando este domingo por el pabellón del colegio El Poeta de Serranillos del Valle para someter a sus hijos a los polémicos test de saliva para detectar el coronavirus, con que el consistorio está cribando a su población.

Lo hace después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijera el pasado día 2 que estas pruebas no estaban autorizadas y que dos laboratorios de la Comunidad de Madrid estaban valorando la posibilidad de hacer dichas pruebas, advirtiendo que “hasta que no sepamos la sensibilidad y la especificidad no se podrán utilizar”.

Sin embargo, según el alcalde de Serranillos, el independiente Iván Fernández, el laboratorio que les ha vendido los primeros 1.100 test a un precio de 13.000 euros le ha asegurado que la especificidad de las pruebas alcanza el 100% y la sensibilidad el 98%.

“Esta es la mejor herramienta que hay en el mercado, es rápida, indolora, para todas las edades y efectiva”, comenta Fernández a Efe, anunciando que, si el número de positivos es “preocupante”, solicitará a la Comunidad de Madrid que le permitan cribar a toda la población, para lo que tiene prevista la compra de 4.000 unidades más de estos test de antígenos.

El regidor, que sigue “sin entender la polémica”, asegura que los test adquiridos “están homologados y con el certificado de la UE, cumplen todos los requisitos y se están comercializando en clínicas médicas y en grandes empresas”.

La médica del SUMMA 112 Carmen Martínez, que estaba hoy colaborando en la realización de las pruebas, destaca la validez de estos test para detectar asintomáticos y advierte de que se han detectado bastantes positivos en las pruebas realizadas esta mañana.

Junto a ella, trabajan en este dispositivo otros dos médicos más, una enfermera, 7 técnicos en emergencias y 7 de transporte sanitario, así como voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Serranillos del Valle, de Móstoles y de Getafe.

Las familias han sido citadas a través de una circular que se ha repartido en los colegios y que han tenido que firmar para dar su consentimiento y hoy se mostraban favorables a esta iniciativa, sobre todo “de cara a las navidades”, comenta Jose tras realizar el test a su hija.

“No se les ha agrupado por horas, sino que se les ha dado la opción de venir desde las ocho y media de la mañana y las ocho y media de la tarde, para que vengan cuando quieran, y no se han producido unas colas grandes en ningún momento”, explica el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Serranillos del Valle, José Antonio Rodríguez.

Junto a los escolares, se está cribando también a los docentes y a los integrantes de la asociación de mayores, “porque de cara a las vacaciones navideñas los escolares dejan de ir a clase, tendrán que quedarse con sus abuelos y no queremos poner ninguna vida en peligro”.

Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan a Efe que la Dirección General de Salud Pública está estudiando la situación de Serranillos del Valle y que tomará las acciones oportunas, e insisten en pedir al Ministerio de Sanidad que autorice los test de diagnóstico en las farmacias.

En ese sentido, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha rechazado que se vaya a permitir la realización de test rápidos como éste de saliva en las farmacias de la región sin que exista una autorización oficial previa.

Desde el COFM recuerdan que se trata de una sola farmacia la que ha procedido a realizar este tipo de pruebas y que ya se ha comunicado la situación a la Comisión Deontológica, a fin de que inicie el expediente informativo sobre este caso.

El colegio señala que este farmacéutico ya ha comunicado el cese de esa actividad e incide en lo mismo que la propia Consejería, en la posibilidad de realizar test rápidos “en condiciones de seguridad” en las oficinas de farmacia de la región”.

Según ha adelantado hoy Abc, tres científicos del Hospital Carlos III de Madrid están trabajando en la validación de un nuevo test de saliva para la detección del coronavirus en base a su experiencia previa en el desarrollo de test de moleculares para el diagnóstico de la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas.

Al contrario de los que hoy se están realizando en Serranillos, que son de antígenos, estos test detectarían anticuerpos que indican si la persona testada está en fase infecciosa o si ya ha pasado la Covid-19.

Jesús Valbuena Blanco