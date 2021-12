Siete entidades y Cruz Roja se unen para abordar la soledad no deseada

Barcelona, 10 dic (EFE).- Siete fundaciones empresariales y la Cruz Roja han creado una alianza para abordar y prevenir la soledad no deseada y el aislamiento social, en un plan piloto que se iniciará en Cataluña y que se quiere extender en España, y que cuenta con solicitar fondos europeos Next Generation.

Forman parte de esta iniciativa, que se ha presentado este viernes en Barcelona, las empresas Aigües de Barcelona, Fundación 'la Caixa', Capgemini España, Fundación Cellnex, Fundación Pimec, Fundación Tecnologías Sociales-TECSOS, Vodafone y la propia Cruz Roja.

Esta alianza quiere diseñar e implementar, con empresas privadas y sin ninguna administración pública implicada, áreas del ámbito tecnológico, empresarial, social, de la gestión del agua o las telecomunicaciones para abordar la soledad no deseada y el aislamiento social.

Unas sesenta personas de estas empresas y entidades han trabajado a lo largo de los últimos meses en esta alianza, que ha analizado diez colectivos susceptibles de padecer en algún momento soledad no deseada o aislamiento social, como las personas mayores, jóvenes emigrantes, desempleados de larga duración, familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia machista.

Otros colectivos que pueden padecer la soledad no deseada son las personas con enfermedades crónicas o de larga duración y enfermedades mentales, afectados por la brecha digital, personas sin hogar o reclusas o exreclusas, tanto en el ámbito urbano como rural.

Los participantes en la alianza han detectado 87 necesidades, se han formulado 131 retos y se han propuesto 329 soluciones, de las que se han dado prioridad a 17.

Se trata, ha explicado Manel Górriz, responsable de Innovación de Cruz Roja en Cataluña, de detectar de forma temprana la soledad no deseada, predecirla incluso, intervenir en aquellas personas que lo requieren, sensibilizar a la población y otras entidades sobre este tema y concienciar a la administración y otros actores para que "hagan suyo el compromiso".

Durante el acto de presentación se han mostrado varios vídeos de personas que son atendidas por Cruz Roja y que se han sincerado admitiendo que han padecido o padecen soledad no deseada que, en algún caso, les ha llevado a sufrir depresión.

Se han dado a conocer los casos de dos jóvenes oriundos de Marruecos y Senegal, el de una mujer enferma de esclerosis múltiple que cría sola a su hijo de 13 años y el de una anciana que, a pesar de que recibe la visita de su hija y su nieta, siente que hay muchas horas al día en las que está sola.

En este último caso, la mujer, que ha padecido varios reveses graves de salud en los últimos años, ha indicado que las llamadas y las visitas de voluntarios de la Cruz Roja y como la tratan y se interesan por ella la hace estar "muy agradecida" a la entidad porque mejora su estado de ánimo.

Según datos de la Cruz Roja, un 22 % de las personas que han sido atendidas en España han sufrido soledad de manera continuada en estos dos últimos años, que coinciden casi con el inicio de la pandemia de la covid-19, y el 54 % de estas personas reconoce que la situación les ha afectado emocionalmente.

Se considera que la soledad no deseada es el sentimiento subjetivo y mantenido en el tiempo que surge cuando una persona siente que no puede compartir sus vivencias con alguien más o no puede acudir a nadie cuando se encuentra en una situación en la que está en riesgo su vida, seguridad o bienestar.