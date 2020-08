Simón, a favor de que "no se fume en ningún sitio, nunca"

Madrid, 13 ago (EFE).- El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha mostrado partidario este jueves de que "no se fume en ningún sitio, nunca" y ha añadido que si hay que reformar la ley para homogeneizar esta prohibición en las calles de toda España, "se hará".

De esta forma ha respondido en la rueda de prensa que ofrece todos los jueves para dar cuenta de la situación de la pandemia en nuestro país al ser preguntado por la prohibición que han implantdo ya comunidades como Galicia y Canarias de fumar en calles y terrazas si no se cumple la distancia física de seguridad.

"A mí me parece bien que no se fume en ningún sitio nunca, esa es la posición de base; quien fuma está en su derecho de fumar, no voy a ser yo quien pase a juzgar a ninguna persona", ha asegurado.

Pero después ha aclarado que esta medida, que estudian todas las comunidades, está más relacionada con el uso adecuado de mascarillas y la reducción de riesgos, ya que "fumar o no fumar en sí no es una práctica en sí de riesgo", si bien las personas que lo hacen pueden tener patologías respiratorias y "añadir más no es deseable".

"Son medidas que garantizan una adecuada implementación de las de control, como el distanciamiento y uso de mascarillas" que, "si es necesario" homogeneizar, "se hará", aunque la ley antitabaco actual ya es de por sí muy restrictiva. "Pero si hay que hacer alguna actividad más, se valorará", ha concluido.