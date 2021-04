Simón: Cuando acabe estado alarma, la situación será muy diferente a octubre

Madrid, 12 abr (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado este lunes que la situación, cuando concluya el 9 de mayo el estado de alarma, será "muy diferente" a la que había en octubre, mes en el que se decretó por segunda vez esta medida desde el inicio de la pandemia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de gestión del coronavirus y preguntado sobre si cree conveniente prorrogar el estado de alarma, Simón ha asegurado que no se trata de decir "sí o no", pues hay tiempo suficiente para valorar su necesidad.

Sin embargo, ha dejado claro que la situación en apenas un mes no será la misma que cuando en octubre se decretó el estado de alarma por segunda vez, ya que se debe sumar, al inicio de la vacunación y su progresión en estas próximas semanas, que las comunidades autónomas cuentan, "independientemente" del estado de alarma, con "capacidades más altas para tomar decisiones".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha tenido un lapsus al tratar de enumerar los "tres puntos muy concretos" que permite el estado de alarma, ya que no recordaba que a los cierres perimetrales se suman el toque de queda, que le han apuntado los periodistas en la sala de prensa, y una tercera cuestión, "que no me viene a la cabeza", en alusión a las reuniones en domicilios.