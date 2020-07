Simón advierte a los jóvenes: "La nueva normalidad no es volver a lo mismo"

Madrid, 13 jul (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha hecho este lunes un llamamiento a los jóvenes para que asuman su responsabilidad frente al coronavirus y les ha recordado que "la nueva normalidad no es volver a lo mismo de siempre".

"No es necesario juntarse con cinco mil personas para celebrar un ascenso, se pueden juntar de diez en diez", ha dicho Simón en alusión a las concentraciones de aficionados vividas en la capital gaditana por el ascenso del Cádiz a Primera.

Ha insistido en que no se trata "de no celebrar" sino de hacerlo "de otra manera" porque "no estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad, en la normalidad diferente y tenemos que entenderlo todos".

Simón ha explicado que han aparecido brotes de COVID-19 por celebrar "las no fiestas" en los pueblos, por eventos deportivos, o por fiestas con mayor aforo del debido.

"Este año no toca", ha recalcado el director del CCAE, quien ha argumentado que "uno se lo puede pasar igualmente bien sin exponer al resto". "No estamos hablando de aquí a la eternidad, de una cadena perpetua, es un año", ha incidido.