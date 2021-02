Simón apunta que vacuna de Astrazeneca no será administrada a mayores de 65

Madrid, 1 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avanzado este lunes que "es muy posible" que el Ministerio de Sanidad opte por no recomendar la vacuna de AstraZeneca, aprobada la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento, en mayores de 65 años.

Así ha respondido en su habitual rueda de prensa de todos los lunes en la que no ha podido adelantar la fecha exacta en la que España recibirá las primeras dosis de esta vacuna porque se está negociando a nivel europeo con la farmacéutica, aunque "es cierto que el compromiso es que a partir de su autorización, en aproximadamente dos semanas deberían estar las primeras".

"Espero que se cumpla ese plazo, pero está la negociación y habrá que esperar", ha añadido.

Fue el pasado viernes cuando la EMA dio su visto bueno al preparado de AstraZeneca para los mayores de 18 años, aunque países como Alemania han decidido no recomendarla en el grupo de más de 65 bajo el argumento de que "el volumen de datos" sobre su efectividad en este colectivo es "menor".

"Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos", ha recordado el epidemiólogo.

No obstante, ha precisado que mañana se reunirá la ponencia de vacunas que "está trabajando en esta opción" y el miércoles la Comisión de Salud Pública tomará una decisión al respecto.

Respecto a los recortes de suministro anunciados por este laboratorio, el director del CCAES ha afirmado que las dosis que va a enviar en todo caso va a suponer un incremento "muy importante" y "va a duplicar las que estamos recibiendo ahora", con lo que el número de personas inmunizadas va a aumentar "mucho".

"Esperemos que este recorte inicial se compense rápidamente en las siguientes semanas como está previsto", a lo que se suma además que hay otras vacunas a la espera de ser aprobadas "esperemos que en breve", lo que va a favorecer lograr los objetivos de vacunación, quizá no con "adelanto a los tiempos previstos" pero sí dentro de ellos.

Por otra parte, y respecto a las personas, también sanitarios, que se han vacunado sin pertenecer al grupo diana, Simón ha enfatizado que "no se pueden perder dosis y menos de una vacuna de la que no tenemos todas las dosis que nos gustaría", pero "es normal que se vacune a alguien que no sea del grupo.

"En algunas situaciones es normal que se vacune a alguien que no sea del grupo: si llega el fin del día y quedan una o dos dosis en un recipiente que no se puede guardar no las vamos a tirar, tenemos que ponérsela a alguien que esté por ahí, eso todo el mundo lo entiende", ha explicado.

Pero "otra cosa es que se desvíen viales completos. Eso no es ético. Yo no voy a decir si hay que sancionar o no, pero no es ético. Ahora bien, las sanciones que decida el responsable que tenga que decidir", ha zanjado antes de volver a defender que no se debe vetar la segunda dosis a los que se han saltado el protocolo porque sería "añadir un error sobre otro".