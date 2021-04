Simón asegura que ni Madrid ni ninguna comunidad falsea datos de la covid

Madrid, 12 abr (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado que ninguna comunidad está haciendo "conscientemente" falsificaciones de los datos de la pandemia, aunque ha reconocido que "sí puede haber algún retraso" en las notificaciones.

Así lo ha expresado el experto este lunes en rueda de prensa al ser preguntado por el comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cuestionó el pasado viernes en una conversación informal con periodistas los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid.

"A mí no me consta que los datos sean falsos", ha respondido el epidemiólogo, al explicar que "puede haber algún retraso que se corrige, pero más allá de eso, no creo que ningún servicio de vigilancia de ninguna comunidad esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos: en absoluto".

También ha sido preguntado Simón por las declaraciones del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien afirmó que "el riesgo de fallecer por covid" era en Madrid el domingo "un 54 % mayor que el riesgo medio de España" y acusó al Gobierno madrileño de hacer "dejación" de sus funciones ante la pandemia.

Aunque ha manifestado que el dato del 54 % no lo ha dado el Ministerio de Sanidad, ha dicho que se puede calcular, al tiempo que admitido que la incidencia de casos de covid "es algo mayor en Madrid".

"Ha habido más casos, también más fallecidos, pero la letalidad es similar al del resto de comunidades, y la capacidad de gestión de los casos es similar a cualquier otra", ha estimado el epidemiólogo.