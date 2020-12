Simón confía en una vacunación masiva porque hay que acabar con la enfermedad

Madrid, 3 dic (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confiado este jueves en que la población española se vacune masivamente contra el covid porque, ha dicho, es "muy consciente" de que "el objetivo es acabar con la enfermedad".

"Necesitamos que se inmunice alrededor del 60 o el 70 por ciento de la población y espero que lo consigamos", ha declarado Simón en una rueda de prensa en la que se ha referido además a la autorización de la vacuna de Pfizer en el Reino Unido y ha dicho que los criterios de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no deberían ser "muy diferentes",

Es cuestión, ha explicado, de los procesos administrativos de las agencias reguladoras y el de la EMA, ha añadido, es "muy garantista".

Sin embargo, Simón ha adelantado que es posible que la decisión de la EMA se tome antes del 29 de diciembre, fecha prevista para la evaluación.

Preguntado por las declaraciones del ministro británico de Educación, Gavin Williamson, quien sostuvo que el Reino Unido aprobó antes la vacuna porque, tanto el país como su agencia reguladora, son "mejores" que los demás, Simón ha invitado a las autoridades de ese país a ser más prudentes.

"Deben tener alguna necesidad e publicidad electoral o algo así, porque si no, no sé por qué se plantea esto", ha comenzado respondiendo Simón quien ha señalado después que esperaba no haber "ofendido" a sus colegas ingleses con esa afirmación. "Cada país tiene sus condiciones y su forma de hacer las cosas", ha agregado.

Sobre la vacunación en España, ha recalcado que la ciudadanía sabe que la situación de la pandemia es "complicada" y es "muy consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora y si no conseguimos controlarla en los próximos meses".

Ha recalcado que la población "va a entender" que la seguridad y eficacia de las vacunas será garantizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) cuando las autorice y las personas "que puedan ser recelosas" dejarán de serlo.

Simón ha hecho hincapié en la magnitud de los estudios experimentales que han hecho los laboratorios, con cientos de miles de personas, algo que no se había producido anteriormente.

De hecho, ha explicado que el porcentaje de población que se ha vacunado contra la gripe este año, incluido el personal sanitario, ha sido "muy superior" al de años anteriores.

"Por lo tanto, si la población ha sido consciente de la importancia de vacunarse contra la gripe esta temporada concreta, creo que serán mucho más conscientes de la importancia de vacunarse contra el coronavirus esta epidemia concreta", ha concluido.

Preguntado por la distribución y aplicación de las vacunas, Simón ha subrayado que hay un documento consensuado con las autonomías y en que "se va a hacer un protocolo único que siempre tendrá un pequeño margen de adaptación para las comunidades".

"En principio, el protocolo se puede considerar un protocolo único de vacunación para todo el territorio", ha continuado Simón, quien ha recordado que las vacunas "las consigue el Estado, las financia el Estado" y se distribuirán para que sean las comunidades las que apliquen "ese protocolo común con pequeños márgenes de flexibilidad", EFE

ra-ada/fg