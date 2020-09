Simón dice que lo importante no es evitar medidas sino tomarlas a tiempo

Madrid, 7 sep (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado, respecto a la posibilidad no descartada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de confinar la ciudad, que lo importante no es evitar adoptar medidas como esta, sino no tomarlas tarde.

En rueda de prensa este lunes en el Ministerio de Sanidad, Simón ha insistido en que "lo importante es que todas las opciones estén encima de la mesa" y que su impacto haya sido evaluado antes por si son necesarias, porque lo relevante es que, "si hay que implementarlas, se implementen sin dudarlo".

Son actuaciones, como el confinamiento de una ciudad o de un barrio, que se tendrán que evaluar en su momento y que podrían acometerse como "opción de futuro" si fuera necesario, aunque ha dejado claro que "hay muchas cosas intermedias que se pueden hacer".

En este sentido, Fernando Simón ha remarcado que no se debe eludir el estudio de todas las posibilidades, porque lo que precisamente hay que procurar es no "tomarlas tarde": entonces perderían su eficacia.

"A mí lo que me congratula es que el alcalde entiende que esa opción es (...) de las que, en algún momento, podrían llegar a tomarse", ha señalado respecto a un confinamiento de la capital, que confía en que no sea necesario, sobre todo si funcionan las restricciones que desde esta semana ya se han aplicado en la ciudad.

En cuanto al último dato sobre la presión hospitalaria, que en la Comunidad de Madrid alcanza el 18 por ciento, Simón ha apuntado que en esta autonomía hay algunos hospitales que incluso superan este índice, si bien también en otros es menor, de manera que hay que "tener cuidado", ha advertido, al analizar la distribución geográfica al respecto.

Y ha apuntado que, aunque la sobrecarga hospitalaria se puede aliviar instalando más camas o derivando pacientes, las comunidades que como Madrid soportan ahora mayor presión están todavía "muy lejos" de llegar a estos extremos.