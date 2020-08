Simón: En españa no hay riesgo inminente de colapso sanitario

Madrid, 13 ago (EFE).- El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha subrayado este jueves que ahora mismo el coronavirus no está poniendo en riesgo de colapso al sistema sanitario, pese al incremento de casos y, por tanto, de ocupación de camas hospitalarias, que roza el 3 %.

Lo ha hecho en rueda de prensa al ser preguntado por el aviso que han lanzado varias sociedades médico-científicas de que, si el Ministerio de Sanidad y las comunidades no establecen nuevas medidas "coordinadas, rápidas y eficaces" para frenar el coronavirus, hay una "alta probabilidad" de volver a situaciones asistenciales "tan graves" como las de hace unos meses.

"En España ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso sanitario", ha dejado claro el epidemiólogo, quien ha detallado que actualmente hay 3.596 camas ocupadas por pacientes con covid, de los que 383 están en cuidados intensivos.

No obstante, sí ha reconocido que ha habido una presión mayor en algunos puntos concretos azotados por los brotes, como Cataluña o Aragón, que ha tenido dos hospitales en estas circunstancias sin llegar a lo que sucedió en el pico de la epidemia.

Mientras, en Madrid "también está subiendo, pero ahora no está poniendo en jaque al sistema"; aunque sí que hay "2 o 3 hospitales con una situación más peligrosa", la Comunidad no "está notificando una situación de alto riesgo".

De esta forma, ha considerado que las manifestaciones de estas sociedades -las españolas de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), de Medicina Interna (SEMI), de Medicina de Familia (SEMFyC), de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)- "son llamadas de atención" para "mantener la tensión".

"Todos tenemos que mantener la tensión, y este tipo de declaraciones es para ello", ha aclarado.

Y sobre todo, de cara a septiembre, cuando el riesgo va a aumentar, una vez la gente empiece a volver de vacaciones y, por tanto, a cambiar de nuevo de grupos de convivientes en el trabajo y en las escuelas, con lo que "es muy probable que se produzca un incremento de transmisión".

Sobre el regreso a las aulas, ha señalado que, "si se tienen que cerrar los colegios de una zona concreta o de toda España, se hará, pero tenemos que aprender a convivir con el virus, y una de las actividades más importantes que se pueden hacer es la educación".

Pero ahora el objetivo es conseguir estabilizar el número de casos lo más bajo posible o incluso reducirlo.

Simón ha vuelto a rehusar a hablar de una segunda ola: "No deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta: podría serlo y podría no serlo", ha enfatizado para insistir en que lo de ahora "no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en marzo y abril", aunque "es cierto" que los contagios están aumentando en todas las comunidades, y "eso no lo podemos perder de vista", ha avisado.