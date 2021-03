Simón: Hay que evitar situaciones que no permitan garantizar la seguridad

Madrid, 1 mar (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha aclarado este lunes que "hay que evitar todas las situaciones que no permitan mantener todas las medidas de control de la transmisión", ya sea una manifestación como la del 8M o la celebración de la Semana Santa.

Simón ha querido así precisar la respuesta que dio el pasado jueves al ser preguntado por la celebración de estos dos eventos, sobre los que dijo que "no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa de 2.000 kilos que en una manifestación de 500 personas que se puede esparcir la gente y mantener las distancias".

"No me suelo ver en televisión, pero aquel día me vi y me llamó la atención lo mal que me había expresado. Lo siento", ha asegurado el epidemiólogo antes de empezar su habitual rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de la pandemia.

Así, el director del CCAES, que ha insistido en que ese mensaje "no tenía nada que ver con el que quería dar", ha asegurado que con sus declaraciones trató de desmarcarse "de hitos que nos permitan relajar la situación de control".

"No en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control: da igual que nos permitan hacer una celebración o una manifestación; da igual que se abra un bar u otro; da igual que las terrazas puedan ampliar o no o el aforo: las distancias de seguridad y medidas de control y precaución se deben mantener siempre hasta que acabemos con este virus", ha resaltado.

En este sentido, ha comparado la situación del año pasado por estas fechas con la de este: en 2020, cuando se usaba solo los datos de notificaciones que muchas veces llegaban con retraso, se comunicaban entre 50 y 100 casos al día, la incidencia acumulada era de entre 0,5 % y 0,7 % y había 10 pacientes en las ucis por coronavirus.

Hoy, se han notificado 5.256 casos, 1.159 de ellos con fecha de ayer, la incidencia es de 165 y hay 2.923 ingresados, con las ucis al 28 % de su capacidad. "Estamos en una situación que todavía no es en absoluto buena", ha advertido.

Por lo tanto, "siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la transmisión, se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra, y obviamente no en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control", ha abundado.