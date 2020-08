Simón: la situación de Madrid es preocupante, como Cataluña hace unas semanas

Madrid, 17 ago (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que la situación epidemiológica en Madrid "ahora es preocupante", y aunque esta comunidad está tomando medidas "potentes", habrá que "ver si es necesario hacer algo más o no".

"Madrid está en la situación en la que hace unas semanas estaba Cataluña", ha resaltado en su rueda de prensa de los lunes, en la que ha avisado de que, de la misma forma que hasta hoy se ha hablado también de Aragón o el País Vasco, "dentro de unas semanas tendremos que hablar de otra comunidad".

Y ahora le ha tocado a la de Madrid, que "está implementando medidas de control potentes", pero "hay más que se pueden poner sobre la mesa"; su situación, ha repetido, es "muy particular" y "se tiene que tener un cuidado especial", aunque también es la comunidad donde más difícil es instaurar medidas de control, sobre todo en el área metropolitana de la capital.

"Habrá que ver si es necesario hacer algo o no; tenemos que ver cómo se distribuye en el territorio de Madrid y en las zonas de influencia de la Comunidad", ha proseguido.

Como ha ocurrido en algunos de Cataluña y de Aragón, en los hospitales madrileños "no ha una presión excesiva", aunque se están empezando a "observar situaciones" que, si bien no "les están poniendo en un grave riesgo de colapso", sí que están "empezando a generar un estrés en el personal médico".

Una presión que viene no solo del incremento de los casos, también "porque estamos en verano y hay personas que tienen que salir de vacaciones y tienen que descansar porque si no, no sirven para nada", y también porque se está tratando de recuperar la actividad que se perdió con motivo de la pandemia.

"Todo esto implica volver a listas de espera a las que hay que dar salida, y eso no es una situación que en los hospitales guste", ha precisado.

Preguntado por los cribados que se están haciendo en esta región y en algunos barrios de Barcelona, el experto ha indicado que "no es fácil saber cual es el mejor modelo", aunque él personalmente prefiere los dirigidos en las zonas en las que se producen brotes, como es el caso de ambas regiones. EFE

