Simón sobre el pasaporte vacunal: No es algo nuevo ni descabellado

Madrid, 15 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que el pasaporte vacunal en el que trabaja la UE "no es algo nuevo ni descabellado", pero habrá que valorarlo con sumo cuidado puesto que no toda la población tiene acceso a la vacuna.

Lo ha hecho en su habitual rueda de prensa de los lunes en la que ha avanzado además que ya existe una propuesta de modificación del "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19" dirigida a "mejorar la interpretación de algunos de los indicadores establecidos para medir el nivel de riesgo y sus medidas asociadas.

No obstante, ha reconocido que "chocamos con algunos problemas" con las restricciones del nivel 4 de alerta, el máximo y "en el que estamos constantemente rozando los derechos fundamentales de las personas".

De hecho, el plan acordado en octubre por Gobierno y comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establece que si un territorio es declarado en el nivel 4 se adoptarán "medidas excepcionales, tras una evaluación específica de la situación, que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento".

"Tratándose de medidas que rozan derechos fundamentales es difícil incluirlas en un documento técnico" y hay que dar "margen suficiente para que responsables, jueces, etc, puedan hacerlo con un margen suficiente de libertad", ha argumentado Simón.

Pero "eso no implica que todas las indicaciones o modificaciones no se estén aplicando aunque no estén publicadas", ha añadido a continuación.

Respecto al pasaporte vacunal, sobre el que según la ministra de Turismo, Reyes Maroto, están trabajando varios ministerios para poder viajar "cuando sea posible", Simón ha recordado que es una iniciativa que está promoviendo la UE y que España "simplemente dará su opinión sobre los diferentes riesgos y tratará de sumarse a la decisión europea que vaya en esta línea".

En todo caso, ha recordado que ya existe por ejemplo un certificado internacional de vacunación para la fiebre amarilla.

"No es algo ni descabellado ni nuevo, pero es cierto que tiene implicaciones diferentes", ya que se aplica a certificados "con vacunas nuevas a las que todavía no ha tenido acceso toda la población", ha indicado.

Por lo que "hay que valorar con mucho cuidado todo el proceso y llegar a decisiones consensuadas y tratar de consensuar medidas basadas en la evidencia científica".