El sindicato de maquinistas alemanes convoca una nueva huelga del 21 al 25 de agosto

Berlín, 20 ago (EFE).- El sindicato alemán de maquinistas GDL ha convocado una huelga a nivel nacional que afectará a partir de la tarde del sábado al transporte de mercancías y a partir de la madrugada del lunes al de pasajeros, y que se prolongará hasta primeras horas del miércoles de la semana que viene.

La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) "no ha hecho hasta el momento ninguna concesión en el conflicto salarial provocado por ella misma, por lo que el GDL se ve obligado a convocar de nuevo una acción de protesta", dijo el líder de GDL, Claus Weselsky en una rueda de prensa.

Precisó que la huelga comenzará mañana 21 de agosto a las 17.00 horas (15.00 GMT) para el transporte de mercancías y a las 02.00 (00.00 GMT) del lunes 23 para el de viajeros e infraestructuras y concluirá a las 02.00 del miércoles 25.

"El estancamiento en una mejora de la oferta por parte de la DB lleva directamente a una paralización de los trenes en Alemania", agregó.

Advirtió asimismo de que si la dirección de DB no se mueve, el sindicato se verá obligado a convocar más acciones de protesta y agregó que en el futuro no se podrá garantizar que estos paros no sean "más largos y afecten más allá de los fines de semana".

Dijo que para esta convocatoria se ha respetado todavía el fin de semana de regreso de vacaciones en algunos estados federados.

Agregó que la anterior huelga, que concluyó hace una semana y que paralizó gran parte del tráfico ferroviario durante dos días, no fue un paro únicamente de los maquinistas, porque fue secundada por más de 9.000 ferroviarios de todos los sectores.

Subrayó que los empleados de los ferrocarriles exigen un porcentaje justo de aumento salarial, un plus por la pandemia, mejoras en el horario de trabajo y, sobre todo, la protección de sus "pequeñas pensiones de jubilación".

Recordó que lo que exige GDL para todo el personal ferroviario y no únicamente los maquinistas, subrayó, es un aumento salarial del 1,4 % y un plus por la pandemia de 600 euros en 2021, y otro aumento del 1,8 % en 2022 y con una vigencia de 28 meses, "lo mismo que en el servicio público, ni más ni menos".

El sindicato considera inaceptable la propuesta presentada por los ferrocarriles alemanes en las negociaciones del convenio colectivo, que consiste en aumentos salariales en dos etapas: de un 1,5 % para el 1 de enero de 2022, y del 1,7 % para el 1 de marzo de 2023 y hasta finales de junio de 2024.

GDL ya había dado por fracasadas a principios de junio las negociaciones con DB, que el año pasado ya llegó a un acuerdo con el sindicato del sector ferroviario EVG para un aumento salarial para sus afiliados del 1,5 % por dos años a partir de 2022 y la renuncia de despidos.

El sindicato GDL es con sus más de 37.000 afiliados notablemente menor que EVG -que cuenta con unos 185.000-, pero representa a alrededor del 80 % de los maquinistas de Deutsche Bahn.