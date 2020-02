Los sindicatos de Airbus rechazan el ajuste laboral y convocan movilizaciones

Los cinco sindicatos con representación en Airbus, CCOO, UGT, CGT, SIPA y ATP, han rechazado este jueves el ajuste laboral de 630 empleos presentado por la empresa para sus factorías españolas de la división de Defensa y Espacio, contra el que han anunciado movilizaciones.

Los sindicatos han sido informados esta mañana en Getafe (Madrid) por la dirección de Airbus en España de este ajuste, del que sólo se les ha concretado que afectará a 332 empleos directos, operarios de taller, en su mayoría, y a 298 indirectos, en su mayor parte ingenieros, economistas y personal de servicios, según ha informado a Efe el representante de UGT Juan Antonio Vázquez.

La empresa no ha desglosado estas bajas ni por centro de trabajo ni por tramo de edad y ha convocado a los sindicatos a negociarlas, propuesta que las centrales sindicales han rechazado "de forma unánime", según Vázquez.

Los sindicatos no negociarán este ajuste hasta final de julio, cuando concluya el plazo legal del periodo de consultas, aunque han avanzado que no aceptan los despidos propuestos porque entienden que "no se han justificado" por la empresa.

"Rechazamos este ajuste porque no hay motivos que lo justifiquen y la dirección ni siquiera ha explicado quien va a hacer el trabajo que ahora hacen los trabajadores que se quieren despedir", ha añadido Vázquez.

Los sindicatos han convocado para este viernes concentraciones en las puertas de todas las factorías de Airbus, con el doble objetivo de informar a las plantillas y a la opinión pública.

La dirección de Airbus España ha convocado a los representantes laborales a una reunión negociadora para el 3 de marzo, y los sindicatos pretenden celebrar asambleas informativas en las factorías al día siguiente para aprobar un calendario de movilizaciones, según Vázquez.

Airbus emplea a unos 12.600 trabajadores en España, de los que 4.410 trabajan en la división de aviones comerciales (un 35 %); 630, en la de helicópteros (un 5 %), y el grueso, 7.560, en la de Defensa y Espacio (un 60 %), área que se verá afectada por el recorte presentado por el consorcio aeronáutico europeo.