Al Sisi asegura que no hay una ruta alternativa al canal de Suez

El Cairo, 30 mar (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, aseguró este martes durante una visita al canal de Suez, que quedó finalmente desbloqueado ayer tras casi una semana, que no existe una alternativa a esta vía marítima que conecta Asia con Europa y, en menor medida, América.

"Esta crisis ha reafirmado el gran papel y la importancia de una realidad que tiene casi 160 años. El canal de Suez ha echado sus raíces en el comercio internacional y esto lo ha demostrado, sobre todo al hablar de posibles alternativas", afirmó el mandatario en la visita sorpresa.

Durante los días en que fue imposible transitar por el canal de Suez, que acorta varios días el viaje por mar entre Asia y Europa, varias embarcaciones decidieron tomar la ruta que circunvala África por el cabo de Buena Esperanza y Rusia aprovechó para plantear la ruta Ártica como alternativa.

Según el presidente egipcio, la resolución del bloqueo del canal, por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo mundial, "mostró a la gente que el canal de Suez es capaz, estable y competente".

Al Sisi visitó el Centro de Simulación y Formación Marítima en la localidad de Ismailiya, a orillas del canal en la que tiene su sede la autoridad que gestiona el estratégico paso artificial, donde agradeció el trabajo de esta entidad estatal para reflotar el buque.

Por su parte, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, dijo durante la visita que el portacontenedores "Ever Given", que quedó encallado en la orilla oriental y atravesado, está "en buen estado y sin ningún daño", y que los trabajos para su reflotación no causaron tampoco ningún daño en la infraestructura del canal.

El mandatario egipcio no hizo ninguna declaración sobre la situación en el canal desde que comenzó el bloqueo el día 23 hasta la mañana del lunes, cuando la reflotación del "Ever Given" parecía inminente y celebró en las redes sociales la hazaña de los egipcios.

El "Ever Given", de bandera panameña de la naviera taiwanesa Evergreen, con 400 metros de eslora y 224.000 toneladas de capacidad de carga, fue reflotado el lunes poco después de las 15.00 horas locales (13.00 GMT), seis días después de quedar varado durante una tormenta de arena con fuertes vientos que reducía la visibilidad.