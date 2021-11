Skopje retira la licencia a la empresa del autobús accidentado con 45 muertos

Skopje, 24 de noviembre (EFE). Las autoridades de Macedonia del Norte retirarán la licencia a la empresa a la que pertenecía el autobús cuyo accidente ayer en Bulgaria dejó 45 víctimas mortales, después de conocerse que el autocar no llevaba licencia.

El ministro de Transporte, Blagoj Bochvarski, dijo que el autobús que se incendió en la carretera en Bulgaria no tenía copia de la licencia para poder conducir dentro de las fronteras nacionales y en el extranjero.

"La propia empresa tenía licencia para el transporte de pasajeros, pero de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Transporte, todo autobús debe tener copia de la licencia para poder conducir. Este autobús en particular no tenía licencia en absoluto. No está en la lista del Ministerio de Transporte ", dijo Bochvarski en una conferencia de prensa en Skopje.

Por eso, añadió, se ha iniciado el trámite de anulación total de la licencia de la empresa Besa-Trans.

Por su parte, el ministro del Interior, Oliver Spasovski, señaló que el autobús pasó el control técnico en octubre, pero después de eso debería haber obtenido la documentación de la licencia, lo que no fue el caso.

Las autoridades investigarán cómo pudo cruzar el autocar varias fronteras, principalmente de Bulgaria y Turquía, en esas condiciones.

"Estamos controlando cuántas veces viajó el autobus al extranjero", dijo Bochvarski.

Mientras Macedonia del Norte está hoy por segundo día de luto por las víctimas del accidente -44 eran ciudadanos de este país y uno era serbio- el ministerio de Sanidad informó de que los siete supervivientes están estables y permanecerán en el hospital de Sofia hasta el viernes.

La Fiscalía general de Bulgaria abrió el martes una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido cuando el autocar regresaba a Macedonia del Norte de una excursión a Turquía.

Según las primeras informaciones, el autobús volcó tras chocar en medio de la oscuridad con una barandilla. Casi todos los pasajeros murieron entre las llamas, pero no está aún claro si el vehículo se incendió antes o después de volcar.