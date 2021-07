Sordo advierte de que CCOO no se resignará a que el SMI se congele en 2021

Toledo, 8 jul (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves en Toledo de que el sindicato "no se va a resignar" a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se congele en 2021 y se va a movilizar para reclamarlo, junto a UGT, porque en las condiciones actuales no solo no destruye empleo sino que lo crea.

En declaraciones a los medios, Sordo ha explicado dentro de la agenda social que están promoviendo los sindicatos, en la que el pacto de pensiones "es una pieza clave", CCOO y UGT van a reforzar el proceso de movilización sindical sobre el Salario Mínimo Interprofesional.

Sordo, que ha asistido a la inauguración del IV Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, ha comentado que "más allá de los dimes y diretes, CCOO no se va a resignar a que el Salario Mínimo Interprofesional se congele en 2021" y por eso el próximo 14 de julio va a movilizarse en todo el país junto con UGT para exigir que suba este año.

En este sentido, ha argumentado que "la subida del Salario Mínimo Interprofesional todavía está en términos que conllevan creación de empleo".

"No solo no destruye empleo sino que en términos agregados, el SMI sirve para crear empleo, para mejorar la renta de más de un millón y medio de personas y tiene un efecto tractor sobre los convenios más bajos en los convenios colectivos que es fundamental en un momento en el que el IPC está por encima del 2,5 por ciento".

Por ello ha reiterado que "nos vamos a movilizar, porque no renunciamos, todo lo contrario, a la subida del Salario Mínimo Profesional en este 2021".