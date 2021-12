Sordo avisa al Gobierno que no puede "devaluar" su posición para acercar a la CEOE

Murcia, 1 dic (EFE).- El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha avisado este miércoles al Gobierno de que tendrá un "problema" para llegar a acuerdos con los sindicatos si intenta facilitar un acuerdo con CEOE devaluando los cambios en la reforma laboral de 2012.

En una rueda de prensa con motivo de su visita a la sede regional de CC.OO., Sordo ha confiado en que "nadie ceda" en la necesidad de que haya un "reequilibrio" en la negociación colectiva, uno de los temas que se está abordando en la Mesa de Diálogo Social entre el ejecutivo y los agentes sociales.

"Si el Gobierno tuviera la tentación de, para facilitar un acuerdo con la patronal, devaluar estos contenidos, con quien va a tener un problema para llegar a acuerdos va a ser con los sindicatos", ha advertido el dirigente sindical.

Aunque ha subrayado que no le consta que el Gobierno tenga intención de actuar de esa forma porque mantiene posiciones "fiables", Sordo ha lanzado un "aviso a navegantes", ya que los sindicatos no apoyarían un texto que mantenga la preeminencia del convenio sectorial sobre el colectivo, no frene la subcontratación y no retome la ultraactividad.

Un día después de que la patronal acudiera a la última reunión con una "propuesta agresiva" sobre despido y temporalidad para "cambiar el centro de gravedad de la negociación", Sordo ha augurado que, en caso de que se bloqueara la mesa, se iniciaría un "proceso de movilización de alto voltaje", aunque no sería "a corto o medio plazo".

Además, el secretario general de CC.OO. ha criticado que se haya creado una "polémica artificial" sobre la influencia de los incrementos salariales en una posible "cronificación" de la alta inflación, y ha recordado que este aumento del IPC "no tiene nada que ver" con los sueldos, sino con el aumento del coste energético y el "estrangulamiento" de las cadenas de suministro.

Sordo, que tiene previsto reunirse hoy con el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha apostado por introducir la figura de la adaptación temporal de jornada en las empresas que tengan pérdidas o estén inmersas en un proceso de reconversión productiva.

De esta forma, ha indicado el dirigente sindical, se evitaría el despido de los trabajadores, que entrarían en una fase de suspensión temporal o de reducción de la jornada financiado mediante un fondo. EFE

