Sordo (CCOO) insta al Gobierno a abrir ya negociación subida de SMI de 2021

Valencia, 3 jul (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado al Gobierno a abrir de forma inmediata la mesa de negociación para definir la subida del SMI para 2021 y ha asegurado que no se entendería que se planteara "ni de lejos" la congelación del salario mínimo.

Sordo, que ha participado en el Congreso de CCOO PV en Valencia, ha manifestado que ya están emplazando al Gobierno a que inicie esa negociación, pues "no sería comprensible" no hacerlo con una subida económica prevista para finales de año por encima del 6 %, con incrementos de precios superiores al 2,5 % y con una creación de empleo durante dos meses consecutivos que no se conocía en la secuencia histórica.

La subida del SMI es "una estación de paso" que el Gobierno "no se puede saltar" y hay que aumentarlo en este año con el objetivo de que a finales de la legislatura se sitúe en el 60 % de la media salarial.

Para conseguir ese objetivo, Sordo ha asegurado que hay que mover pieza ya, "y mejor en julio que en agosto", para dar certidumbres a las personas que están en peor situación.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sordo se ha referido también al acuerdo de pensiones sellado entre el Gobierno y los agentes sociales que, ha dicho, "abunda y profundiza" en la sostenibilidad futura de las pensiones.

Ante las declaraciones de "muchos poderes económicos y supuestos análisis objetivos que dicen que es un acuerdo que no resuelve los problemas de sostenibilidad del sistema, Sordo ha explicado que el sistema público de pensiones en España no es como los seguros de automóviles y el hecho de que hasta 2048 vaya a haber un 50 % más de pensionistas va a incrementar de forma considerable el gasto de pensiones.

Por eso, se trata de "decidir cómo financiamos ese gasto en pensiones" porque el sistema no solo se financia de cotizaciones sociales y además "no está escrito en ningún lado" que se tengan que sufragar solo con cotizaciones por que se incrementen los pensionistas.

"Este es el juego, no hacer trampas y garantizar que nuestro país decida en cada momento cómo financia las pensiones", ha insistido.

Sordo ha señalado, por otra parte, que la derogación de la reforma laboral de 2012 sigue siendo un objetivo en "el cortísimo plazo" y debe ser "el tercer punto de la agenda social" que el sindicato quiere reforzar cuando concluyan los procesos congresuales, que culminarán en octubre con el congreso confederal del sindicato.

Respecto a los congresos que se están desarrollando en diferentes territorios, ha dicho que se caracterizan por la llegada de mujeres a las secretarías generales, como el caso de la Comunidad Valenciana con Ana García Alcolea como nueva líder, más allá de las áreas de empleo, formación, políticas sociales, mujeres e igualdad.

La llegada de mujeres al frente también de otras áreas -organización, finanzas o acción sindical- es "un síntoma" de que el sindicato es "muy parecido a la sociedad y a la clase trabajadora a la que representa", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que el incremento de afiliación se explica por la afiliación femenina a Comisiones Obreras, que cuenta con 975.000 afiliados siendo la primera organización sindical de España y de la Comunidad Valenciana, con una nivel de autofinanciación superior al 80 %.