Sordo (CCOO) pide garantías jurídicas en la consolidación del empleo temporal

Bilbao, 12 nov (EFE).- El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha reclamado este viernes que el proceso de consolidación de empleos temporales en el sector público, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, PNV y ERC en la materia, tenga "todas las garantías jurídicas".

Sordo, que ha asistido en Bilbao a una jornada interna de reflexión y debate del sindicato denominada XIX Escuela Sindical Pedro Gómez, se ha referido, en conferencia de prensa, al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y dichos partidos para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Este pacto incluye la posibilidad para los interinos que lleven cinco años en el mismo puesto de acceder al funcionariado por concurso de méritos.

El responsable de CC. OO. ha valorado lo acordado y ha dicho que el sindicato está analizando su contenido, pero que "parece que va en la línea del acuerdo planteado en su día con los sindicatos".

"El objetivo -ha señalado- es una reducción drástica de la interinidad en la función pública y una consolidación de plazas" y todo lo que vaya en esa dirección "bien hecho estará".

Sordo ha defendido que ese proceso de consolidación de plazas "tiene que tener todas las garantías jurídicas" para dar certidumbre a los trabajadores en puestos estructurales o en otros puestos que sin ser estructurales "han venido siendo injustamente ocupados por personas interinas desde hace demasiados años".

El proceso "no puede pecar de voluntarismo. Hay veces que se puede querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer", ha avisado el dirigente sindical, quien ha afirmado esperar que "no haya ninguna pega" al respecto.