Sordo insta al Gobierno a recuperar el pulso y no "refugiarse" en los expertos

Mérida, 20 may (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado este jueves al Gobierno "a recuperar el pulso a la política" con una agenda reformista social para mejorar la vida de las personas en lugar de "refugiarse" en los expertos.

"España vive excesivamente centrada en el cortoplacismo" en lugar de hacer prospección de futuro, pero "esto no va de expertos", sino de "hacer política con una visión ideológica del país que se quiere en el futuro", ha manifestado Sordo en Mérida, donde asiste al 11º Congreso de CCOO de Extremadura.

A su juicio, hay que definir, por ejemplo, el modelo fiscal que se quiere para el país, "no porque lo digan unos expertos", sino porque hay que decidir si se quiere poner recursos en común para poder sostener los servicios públicos.

De este modo se ha referido a la presentación este jueves, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del proyecto estratégico "España 2050", un documento realizado por un centenar de investigadores de más de cuarenta universidades y organismos internacionales.

En este sentido, ha argumentado que la izquierda "no se puede refugiar en expertos", sino que tiene que decidir cómo rehace el contrato social para las próximas décadas en España.

Por ello, ha instado al Ejecutivo "a recuperar el pulso a la política con una agenda reformista social que mejore la situación de la vida de las personas", impulse la economía, genere empleo y "tape" las opciones ultraderechistas.

"Muy pocas veces como en este momento la agenda sindical es tan compatible como ahora con la agenda del interés general de España", ha añadido Unai Sordo, que ha puesto también como ejemplo las medidas que está adoptando el Gobierno estadounidense.

El secretario general de CCOO ha considerado además que el país se encuentra en un "punto de inflexión" porque el proceso de vacunación, si se consolida, va a llegar a recuperar "gran parte de la normalidad" en cuanto a la movilidad y la actividad económica.

Según ha vaticinado, el crecimiento va a ser "muy intenso" en la segunda parte del año y seguramente más de lo que se está pronosticando, por lo que ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo retome ya una agencia social que tiene "hitos inexcusables" para dar "certezas" a la población.

Ello pasa, ha explicado, por la derogación de las reformas laboral y de las pensiones y por la subida del salario mínimo interprofesional, que, ha subrayado, no se puede mantener en 950 euros si España crece al final del año un 6 % del PIB. "No es sostenible para el país y no es sostenible para un Gobierno progresista", ha aseverado a este respecto.