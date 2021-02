Sordo ve complicado aprobar con acuerdo una ley de los riders "limitada"

Madrid, 10 feb (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido que "es complicado" sacar con el acuerdo de la patronal una regulación que va a quedar limitada únicamente a los repartidores, dejando fuera el trabajo en otras plataformas digitales, algo que el sindicato pide volver a abordar.

En una entrevista con Efe, ha lamentado que se haya alargado tanto esta negociación, que este mismo miércoles celebraba la última reunión, ya que "esto no da mucho más de sí, las posiciones están encima de la mesa y son archiconocidas por todas las partes".

Ha criticado que las reuniones han sido "repetitivas", aunque las posiciones de las partes han ido variando, partiendo de un primer proyecto "más ambicioso" que ha cambiado y con una posición "dilatoria" de la patronal CEOE que ha "dificultado avanzar".

De no haber acuerdo, ha añadido, "es al Gobierno al que le corresponde decidir qué regulación impulsa".

A juicio de Sordo, tiene que haber una regulación que determine la relación de dependencia entre el trabajador y sus plataformas, empresas que tienen que asumir una serie de responsabilidades sobre salarios, tiempo de trabajo y las cotizaciones sociales.

Y, aunque la regulación de los riders se limite a un determinado perfil de plataformas, ha asegurado que CCOO no renuncia a abordar la situación en el conjunto de plataformas cuando se comience a negociar la modernización del mercado laboral.

Además, ha avisado al Gobierno de que aunque "no se decida a regular los riders, no va a esperar para pedir que se reabran las mesas de diálogo social", algo que mañana reivindicarán en la calle.

MOVILIZACIONES CONTRA EL GOBIERNO

CCOO y UGT han convocado este jueves concentraciones en toda España para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos y se siente de forma inmediata a negociar la derogación de la reforma laboral.

Sordo ha recordado que la próxima semana los sindicatos se reunirán con la patronal para abordar un calendario de negociación, y ha confiado en que el Gobierno anuncie también ya la reactivación de las mesas que quedaron paradas hace un año por la pandemia.

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con la patronal, ha recordado que en la primera fase, que modificará los aspectos más lesivos y que debe cerrarse antes del verano, parece complicado.

Después se abrirá una segunda fase en la que hay un "diagnóstico más compartido" con la patronal, ha defendido Sordo, que enmarca ahí la definición de un nuevo modelo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) postpandemia, la reformulación de los modelos de contratación y restricciones al despido.

SALARIO MÍNIMO, UN PRECEDENTE MUY PELIGROSO

En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Sordo ha destacado que el sindicato "no se resigna" a una congelación este año y ha insistido en el papel que juega el alza de los salarios en la reactivación económica vía consumo.

"La negociación del SMI no me ha gustado nada y me siento no solo decepcionado sino que creo que ha sentado un precedente muy peligroso, no solo por la congelación sino por haber querido trasladar que el no acuerdo en las negociaciones era igual a decir ahora no tocaba", ha criticado.

A su juicio, esto concede "una especie de derecho a veto" a la CEOE, un "error mayúsculo" del Gobierno teniendo en cuenta los procesos de negociación que tenemos que reabrir.

REFORMA DE PENSIONES

Sobre la reforma de pensiones, Sordo ha subrayado que la nueva fórmula para revalorizarlas, en la que se sigue trabajando, debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en todos los casos y que debe ser lo más sencilla posible.

Y sobre otras medidas esbozadas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el secretario general de CCOO se ha mostrado partidario de negociar un "destope" a las bases máximas e ir elevando también la pensión máxima aunque sea a distinta velocidad y de analizar otras medidas que alivien la presión del sistema del lado de los ingresos.

Por el contrario, ha rechazado un incremento del periodo que usa para calcular la pensión y ha insistido en que acabar con la reforma de 2013 no puede conllevar nuevos recortes.

Nuria Cano y María Vicente