Se suceden las muestras de dolor en espera de aclarar lo sucedido en Estella

Las muestras de condolencia se suceden tres días después de que un autobús sin control arrollara en Estella-Lizarra a varios coches que impactaron con otros tantos causando la muerte de dos menores y heridas graves a dos mujeres, un accidente cuyas causas se siguen investigando.

Este lunes, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha comentado a los periodistas que de forma personal ha mostrado sus condolencias y las del Gobierno al padre de los niños, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos vinculados con la familia para lo que puedan necesitar y desde Educación se ha ofrecido apoyo al colegido de los pequeños par atender a sus compañeros.

La presidenta ha indicado que la madre de los niños se encuentra en la UCI "sedada" y en una "delicada situación", aunque su vida "no corre peligro", mientras que la otra mujer atropellada por el autobús presenta una herida abierta de fémur.

El Parlamento por su parte ha aprobado también por unanimidad una declaración institucional en la que transmite sus "condolencias, apoyo y solidaridad" a la familia de los dos menores fallecidos.

La declaración, presentada por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, expresa el "afecto y cariño" de la institución a la familia de Ixeya y Daniel Pérez Pascual, de 8 y 5 años, que murieron tras ser arrollado el vehículo en el que se encontraban con su madre.

El Legislativo muestra asimismo su "apoyo y solidaridad" con las personas y entidades afectadas, así como con las localidades de Estella, donde ocurrió el siniestro, y Ayegui, donde residen los padres de los menores, al tiempo que aboga por la pronta recuperación de las personas heridas, entre ellas la madre de los pequeños fallecidos.

Por su parte La Estellesa, empresa propietaria del autobús causante del accidente, ha mostrado su "más sentido pésame" por las víctimas.

"Lamentamos profundamente el accidente" sufrido en la ciudad de Estella y "trasladamos nuestras condolencias y más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, así como el deseo de una pronta recuperación a los heridos en este trágico suceso", dice la compañía en su página web.

La empresa no hace referencia a las causas del siniestro, de las que de momento no ha trascendido información oficial, si bien se cuenta con el testimonio de los pasajeros del autobús que contaron tras el accidente que el conductor les alertó de que el vehículo "no tenía frenos".

Ahora, con el caso en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella, se deberá confirmar si esta versión es cierta y para ello, según han indicado fuentes policiales, una vez recibido el informe policial y abierta la investigación penal se llevará a cabo una prueba pericial en un taller, sin descartar tampoco una reconstrucción de lo sucedido.